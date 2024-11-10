زراعة الشيوخ تبحث التوسع في تربية النحل وصناعة العسل

واصلت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم الأحد، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس اللجنة، مناقشة الدراسة المقدمة من النائب محمود تركى بشأن مستقبل تربية النحل وصناعة العسل.

صناعة عسل النحل

وفي بداية الاجتماع، أكد النائب عبد السلام الجبلى، أهمية استكمال كافة محاور موضوع الدراسة للوقوف علي التحديات التى تواجه التوسع في صناعة عسل النحل، والتوصل إلي توصيات قابلة للتطبيق علي أرض الواقع لتحقيق الهدف من الدراسة وهو التوسع في تربية النحل صناعة العسل وزيادة حجم الصادرات.

وأكد النائب محمد السباعى، وكيل اللجنة، أهمية ذلك الملف في زيادة حجم التصدير وتوفير عملة أجنبية، مشيرا إلى أهمية بحث كافة جوانبه، والتحديات التى تواجهه على أرض الواقع.

وقال الدكتور هاني عليوة رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، يتم تصدير خلايا النحل لمجلس التعاون الخليجي، والتى تكون مطابقة للمواصفات.

واستعرضت منى عبده، مدير التعاونيات بوزارة التضامن الاجتماعي، دور التضامن في ذلك الملف، داعية أن يتم التوسع في تربية النحل وصناعة العسل من خلال التعاونيات.

وعقب النائب محمود تركى، مقدم الدراسة، أهمية فكرة التكامل بين الجهات وإضافة ذلك الدور لوزارة التضامن.

مركز البحوث الزراعية

وقالت د أسماء أنور رئيس قسم النحل بمركز البحوث الزراعية، قمنا بتدريب سيدات علي تربية النحل وسلمنا لهن خلايا بالفعل، ونقدم الدعم الفنى في ذلك المجال بالإضافة إلي المساعدة في تسويق المنتج.

وعقب النائب أحمد شراني عضو لجنة الزراعة، داعيا لإعداد قاعدة بيانات عن تدريب السيدات، والتنسيق مع الرائدات الريفيات في هذا الشأن.

وأيده النائب عبد السلام الجبلى، مؤكدا أن ذلك المشروع من المشروعات التى لا تحتاج تكلفة كبيرة، ولها تأثير إيجابي كبير في الاقتصاد والتصدير.



فيما أوضح ممثل البنك الزراعي، أن هناك عدد من البرامج التمويلية لدى البنك لمختلف الأنشطة منها مشروعات تتم بالمنزل، بفائدة مخفضة، مشيرا إلي أهمية دراسة مشروعات تربية النحل وصناعة العسل بشكل متكامل حتى يمكن الاستفادة من تمويلها.

وقال د أحمد عبد المجيد، مدير معهد بحوث وقاية النباتات، أن ذلك المشروع يعد مورد هام للعملة الأجنبية ويوفر فرص عمل ويتميز بعائده السريع، ولايتطلب تفرغ كامل.

وقال د خالد صوفي رئيس الهيئة العامة للمواصفات والجودة، أن وزارة الصناعة تستهدف دعم الصناعة وحماية المستهلك، من خلال الالتزام بالمواصفات القياسية، مشيرا إلي إصدار عدد من التوصيات لإنتاج عسل النحل تتماشى مع المواصفات العالمية.

وأكد د محمد عبد الفضيل ممثل الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أهمية دراسة إصدار تشريع لتنظيم صناعة عسل النحل، بالإضافة إلى دراسة أمراض النحل والعمل علي إنتاج سلالات تقاوم الأمراض.

فيما استعرض أسعد منادى، رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي، فوائد النحل في مجال الزراعة وكذلك المشاكل التى تواجه منتجى النحل، مقترحا تنظيم دورات تدريبية للشباب لتشجيعهم علي تربية النحل، والحماية من الأمراض.

واعلن عن تنفيذ ٨٥ جمعية زراعية، مشروعات مناحل.

تربية النحل مناسب في المناخ المصرى

وعقب المهندس عبد السلام الجبلى، بأن توسع الجمعيات الزراعية في تلك الصناعة أمر هام، طالما لدينا تجربة، داعيا لتقييم الأمر في ظل أن تربية النحل مناسب في المناخ المصرى، ولدينا الإمكانيات لذلك.

وأوضح أن الدولة تتجه لتعظبم دور الجمعيات الزراعية، وبالفعل نجحت بعض الجمعيات في إنتاج البيض.

وقال د الحسينى السيد، أستاذ الحشرات بجامعة بنها، أن المشكلة في مشروع النحل هى التسويق في ظل انتشار غش منتجات عسل النحل، بالإضافة إلي عدم وجود قاعدة بيانات، وحافز لتشجيع أصحاب المناحل للتسجيل.

وشدد علي ضرورة تفعيل نظام الجودة.

وقال النائب محمد سعد شلمة، لابد من وجود منظومة واضحة، داعيا لبحث كافة المشكلات، وأن تتبنى وزارة التضامن تلك المشروعات ضمن أنشطتها.

وفي نهاية الاجتماع، أوصت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، كافة الجهات المعنية ذات الصلة بإرسال رؤيتها بشأن تربية النحل وصناعة عسل النحل، لإرفاقها في الدراسة المقدمة من النائب محمود تركى، بهدف التوصل إلي توصيات نهائية بشأنها.