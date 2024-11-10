الشيوخ يرفع الجلسة العامة، وغدًا عرض 3 طلبات موجهة لوزير التعليم

رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد غدًا الاثنين.

طلبات مناقشة موجهة لوزير العمل

جاء ذلك بعدما أحال رئيس مجلس الشيوخ، طلبات المناقشة العامة الموجهة لوزير العمل، وتعليق النواب، وتعقيب الوزير محمد جبران، إلى لجنة القوى العامة والطاقة والبيئة لدراستها وإعداد تقرير بشأنها.

ويشهد مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة غدا الاثنين، نظر 3 طلبات مناقشة عامة، موجهة لوزير التربية والتعليم، في عدد من الملفات المتعلقة بجودة العملية التعليمية، وحل مشكلات الكثافة الطلابية.

آليات تحديد المناهج التعليمية

ويتضمن جدول أعمال مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة، مقدم من النائب رامي جلال، وأكثر من عشرين عضوًا لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن آليات تحديد المناهج التعليمية وأسس استبعاد بعض المقررات من المجموع ومن بينها اللغة الأجنبية الثانية.

سياسة الحكومة لضمان جودة التعليم

ويشهد مجلس الشيوخ، عرض طلب مناقشة عامة، مقدم من النائبة رشا مهدى، وأكثر من عشرين عضوًا لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الآليات المتخذة لضمان جودة العملية التعليمية التعليم ما قبل الجامعي.

تحقيق الانضباط في المدارس

ويعرض المجلس، طلب مناقشة عامة، مقدم من النائبة هبة شاروبيم، وأكثر من عشرين عضوًا لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن آليات تحقيق الانضباط في المدارس والقرارات الخاصة بالمرحلة الثانوية من التعليم قبل الجامعي.

وأوضحت النائبة المذكرة الايضاحية لطب المناقشة، أن التعليم ما قبل الجامعي من أهم العوامل المشكلة والمؤثرة في شخصية الفرد على كافة المستويات، ومن هنا تبذل الحكومات أقصى الجهد للارتقاء به والذي بدوره يعنى الارتقاء بالمواطن، وهو بالتالي خير استثمار في بناء الإنسان.

إطلاق مبادرة بداية جديدة

وأشارت إلى أنه مؤخرًا أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى مبادرة " بداية جديدة " لبناء الإنسان لتعزيز التنمية الشاملة في المجتمع، وإحداث تغيير إيجابي ومستدام وذلك من خلال أهدافها العديدة ومن أهمها توفير فرص العمل تطوير الكفاءات البشرية والخدمات الحكومية، خلق أجيال تحافظ على القيم والأخلاق والمبادئ وتتمتع بثقافة بدعم من الأزهر والكنيسة والأوقاف وفي نفس الوقت أجيال مبدعة ومبتكرة ويمكن الاستفادة منها في التكنولوجيا الحديثة.

وتتضمن المبادرة برامج خاصة بكل فئة عمرية منها ما يخص الأطفال من إلى 18 عامًا وتركز هذه البرامج على تحسين وتنمية مهاراتهم وإعدادهم لسوق العمل.