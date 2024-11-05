حازم إمام وعلاء نبيل يحفزان لاعبي منتخب الناشئين قبل مباراة زد الودية

حرص حازم إمام، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، وعلاء نبيل المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم، على مؤازرة لاعبي منتخب الناشئين مواليد 2008 بقيادة أحمد الكاس، قبل المباراة الودية أمام فريق زد 2005.

ويخوض منتخب مصر للناشئين ودية أخيرة أمام زد اليوم، قبل المشاركة في تصفيات شمال أفريقيا.

منتخب مصر للناشئين يواصل استعداداته لتصفيات شمال إفريقيا

ودخل منتخب مصر معسكرا مغلقا بالقاهرة خلال الأيام الماضية، استعداد للتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا تحت 17 عاما التي تقام في نوفمبر الجاري.

وتنطلق تصفيات شمال إفريقيا للناشئين تحت 17 سنة بدولة المغرب في الفترة من 11 إلى 23 نوفمبر المقبلين.

وجاءت قائمة المنتخب كالتالي:

عمر عبدالعزيز، عمرو عادل، نور أشرف، محمد شريف، حمزة عبدالعال، أدهم فريد، أدم محمد، مهند الشامي، محمد أنس، عمر العدوي، باسل مدحت، محمد شحاتة، علي بسيوني، كريم جمعة، إبراهيم زهير، زياد أيوب، حمزة عبدالكريم، بلال عطية، عبدالعزيز الزغبي، أنس رشدي، ياسين حاتم، معاذ فوزي، ياسين رجب، حسن مصطفى.

ويلتقي منتخب مصر مع المغرب، ثم يواجه الجزائر، ويخوض ثالث مبارياته أمام تونس، ثم يختتم التصفيات بمواجهة ليبيا.

يقام المعسكر بالتنسيق مع علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة، وأنهي وليد مهدي مدير المنتخب كافة الترتيبات الخاصة بالمعسكر وكذلك ترتيبات السفر.

من جانبه، تقدم وليد مهدي لمجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، ووليد العطار المدير التنفيذي علي دعم منتخب مصر 2008 ومتابعة كافة التفاصيل الخاصة به.

يضم الجهاز الفني لمنتخب مصر 2008 كلا من أحمد الكاس مديرا فنيا، ووليد مهدي مديرا للمنتخب، ومحمد إبراهيم مدربا عاما، ورامي عادل مدربا مساعدا، وأحمد فوزي مدربا للحراس، والدكتور علاء الجوهري مدربا للأحمال، ومحمد الصايغ منسقا إعلاميا، والدكتور عمرو طه طبيب المنتخب، والدكتور محمد الششتاوي علاج طبيعي، والدكتور مجدي وكوك أخصائي تأهيل، ومحمد السيد تدليك، وشريف نعيم مسؤول مهمات.