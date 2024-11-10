اجتماع موسع لقيادات التعليم بالإسكندرية لمتابعة انتظام الدراسة

عقد الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم اليوم الأحد اجتماعًـا مع مديري عموم المديرية والإدارات التعليمية ياتى ذلك في ضوء توجيهات الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية بمتابعة انتظام سير العملية التعليمية وتفعيل مبادرة الرئيس للتنمية البشرية ( بداية ) وتقديم الدعم لجميع أطراف المنظومة التعليمية.

أكّد مدير مديرية التربية والتعليم على ضرورة تكثيف الجهود لدعم الطلاب والطالبات الذين يعانون من صعوبات في القراءة والكتابة والحساب، وشدّد على ضرورة تكويف المتابعات الميدانية وتفعيل لائحة التحفيز والانضباط المدرسي وضرورة الالتزام بمتابعة الكثافة الطلابية داخل الفصول، وضمان عدم تجاوز العدد المسموح به في كل فصل ؛ وذلك لضمان حصول كل طالب على الرعاية التعليمية اللازمة، وزيادة تفعيل كافة أنشطة مبادرة ( بداية ) مبادرة الرئيس للتنمية البشرية وبناء الإنسان من خلال الأنشطة وبرامج التوعية المتنوعة للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور.

وشدَّد ( أبوزيد ) على أهمية تفعيل البرامج العلاجية المخصصة للطلاب المستحقين لبرامج تنمية مهارات القراءة والكتابة بعد إجراء الاختبار التشخيصي وتصنيف شرائح درجات الاختبار، ومتابعتهم بشكل دوري للتأكد من تحقيق نتائج إيجابية.

وتضمن الاجتماع أيضًا التأكيد على أهمية متابعة الحضور والغياب للطلاب، وتوعية أولياء الأمور بأهمية الحضور المنتظم للمدرسة، ومتابعة أداء المعلمين العاملين بالأجر، والتأكد من التزامهم باللوائح والقوانين المنظمة للعملية التعليمية.

وشدّد مدير المديرية على ضرورة الاهتمام بدمج الطلاب ذوي الإعاقات في المدارس ومشاركتهم في جميع الأنشطة والمسابقات وتنمية وتعزيز قدراتهم ومهاراتهم المختلفة، وتوفير كافة سبل الدعم لهم لضمان حصولهم على فرص تعليمية متساوية واكتشاف ورعاية الموهوبين.