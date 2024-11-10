لقطة طريفة، لاعبان يساعدان الحكم في إخراج بطاقة عنيدة (فيديو)

شهدت مباراة فريق شونان بيلمير وضيفه كونسادول سابورو، التي جمعتهما ضمن الجولة 36 من الدوري الياباني الممتاز لكرة القدم، لقطة طريفة متعلقة بالحكم.

لقطة طريفة في مبارة كرة قدم بالدوري الياباني

وواجه حكم المباراة صعوبة في إخراج البطاقة الصفراء من المحفظة، فسارع اللاعبان تويا ناكامورا وشو فوكودا لمساعدته، والطريف أن الأخير هو الذي تلقى البطاقة الصفراء، واكتفى شو فوكودا بالابتسامة يروح رياضية عالية.

QUE É ISSO, JUIZÃO?! 😮



O juizão tava com dificuldade pra tirar o cartão da caderneta e teve que contar com a ajuda do Toya Nakamura e do Sho Fukuda, pra quem seria direcionado o cartão.



Há coisas que só acontecem na J. League. pic.twitter.com/SLwGl99QVG November 9, 2024



ويحتل فريق شونان بيلمير المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 45 نقطة.بينما يشغل نادي كونسادول سابورو المركز التاسع عشر قبل الأخير برصيد 34 نقطة.

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