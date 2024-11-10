لقطة طريفة، لاعبان يساعدان الحكم في إخراج بطاقة عنيدة (فيديو)
شهدت مباراة فريق شونان بيلمير وضيفه كونسادول سابورو، التي جمعتهما ضمن الجولة 36 من الدوري الياباني الممتاز لكرة القدم، لقطة طريفة متعلقة بالحكم.
لقطة طريفة في مبارة كرة قدم بالدوري الياباني
وواجه حكم المباراة صعوبة في إخراج البطاقة الصفراء من المحفظة، فسارع اللاعبان تويا ناكامورا وشو فوكودا لمساعدته، والطريف أن الأخير هو الذي تلقى البطاقة الصفراء، واكتفى شو فوكودا بالابتسامة يروح رياضية عالية.
ويحتل فريق شونان بيلمير المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 45 نقطة.بينما يشغل نادي كونسادول سابورو المركز التاسع عشر قبل الأخير برصيد 34 نقطة.
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