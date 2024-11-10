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رياضة

كرة السلة، موعد مباراة الأهلي وسبورتنج في كأس السوبر للسيدات

كرة السلة سيدات،
كرة السلة سيدات، فيتو

كرة السلة، يخوض الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي، مواجهة قوية اليوم الأحد أمام سبورتنج، في نهائي بطولة كأس السوبر المصري للموسم الحالي 2024/2025.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وسبورتنج في الثامنة مساء، على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

 

الاتحاد السكندري يخسر البطولة العربية

 خسر الفريق الأول لكرة السلة بنادي الاتحاد السكندري بقيادة أحمد عمر المدير الفني، اليوم السبت، أمام نظيره العربي القطري بنتيجة (71-81) في نهائي البطولة العربية المقامة حاليًّا بالإسكندرية.

بهذه النتيجة يحصد العربي القطري لقب البطولة العربية، وجاء الاتحاد السكندري في الوصافة، فيما حصد سبورتنج المركز الثالث والميدالية البرونزية.

وتأهل الاتحاد السكندري لنهائي البطولة العربية للأندية المقامة حاليا في الإسكندرية بعد الفوز على سبورتنج في الدور قبل النهائي.

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