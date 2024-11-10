الأحد 10 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

غدا، نظر استئناف المتهم بقتل 3 مصريين في قطر على حكم إعدامه

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

تنظر غدا الاثنين محكمة جنايات مستأنف شمال القاهرة ثاني جلسات الاستئناف المقدم من المتهم بقتل 3 مصريين في قطر على حكم إعدامه.

وطالب دفاع المتهم خلال الجلسة الماضية التأجيل وفض الحرز وهو عبارة عن سلاح الجريمة وهواتف المتهم والمجني عليهم.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم يعمل مبلط سيراميك، (يبلغ من العمر 43 عامًا من عزبة المرجوشي - بهتيم - شبرا الخيمة - محافظة القليوبية)، وأنه قتل عمدًا المجني عليهما بمحل سكنهما في قطر بسلاح أبيض "سكين" وعاجلهما بطعنات نافذة استقرت بأنحاء متفرقة من جسدهما قاصدًا قتلهما؛ مما أحدث بهما الإصابات الموصوفة والمبينة بتقرير الطب الشرعي - المرفق بالتحقيقات، والتي أودت بحياتهما.

 

كما جاء بأمر الإحالة أن تلك الجريمة اقترنت بجناية أخرى تلتها، وهي أنه في ذات الزمان والمكان قتل عمدًا المجني عليه عبد السلام محروس محمد مع سبق الإصرار والترصد؛ بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على قتله خشية افتضاح أمر قتله الاثنين الأولين؛ وأعد لذلك الغرض ذات السلاح الأبيض المستخدم في قتل المجني عليهما الأخيرين، حال حضوره للمسكن.

استولى على هواتفهم المحمولة وجهاز لاب توب.


وتضمن أمر الإحالة أن المتهم ارتكب كلتا الجنايتين بقصد تسهيل ارتكابه لجنحة سرقة حيث سرق المنقولات المبينة وصفًا بالأوراق المملوكة للمجني عليهم - المبينة أسماؤهم بالجنايتين السابقتين؛ بأن استولى على هواتفهم المحمولة وجهاز الحاسب الآلي المحمول "لاب توب" المملوك للمجني عليه علي شعبان علي، كما حاز وأحرز سلاح أبيض "سكين" بغير مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة الحرفية أو المهنية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

محكمة جنايات مستأنف شمال القاهرة قطر قتل 3 مصريين

مواد متعلقة

حبس عاطل متهم بقتل عمته لسرقة أموالها وشراء مخدرات في روض الفرج

تجديد حبس عاطل متهم بقتل زوجته في الأميرية

النقض تؤيد حكم إعدام المتهم بقتل طفل ميت الفرماوي بالدقهلية

الأكثر قراءة

عمر مرموش أول لاعب بالتاريخ يسجل 3 أهداف في مباريات متتالية من ركلة حرة

مصرع شاب أثناء التنقيب عن الآثار والقبض على 5 آخرين بالأقصر

تفاصيل عرض الأخدود السعودي لضم زيزو من الزمالك في الانتقالات الشتوية

ما هو وقت قراءة سورة الفتح والأحاديث الواردة في فضلها

السيسي يصدر قرارين جمهوريين جديدين

خبير يكشف مصير سعر الدولار والفائدة خلال الفترة المقبلة (فيديو)

التابلت هيرجع المخازن، قرار عاجل من التعليم لطلاب الثانوية العامة

خبير تربوي يكشف 11 سببا لإلزام طلاب الثانوية العامة برد التابلت

منوعات

المزيد

رسميا، تأكيد موعد إصدار لعبة GTA 6

بعد تعافيها من السرطان، ظهور جديد لكيت ميدلتون بلندن في يوم الذكرى

فصل 92 طالبا جامعيا بالأردن بسبب شهادة تركية مزورة

مثل الهواتف والتلفزيونات، المقلاة الهوائية جاسوس جديد بكل منزل

المزيد

خدمات

المزيد

أحدث أسعار الألومنيوم اليوم الأحد بالسوق المحلي

سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الأحد 10/ 11/ 2024

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد 10/11/2024

بكام سعر كيلو الأرز الأبيض اليوم الأحد للمستهلك

المزيد

انفوجراف

الجدول الزمني لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات للعام الدراسي 2024/2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الصلاة على النبي طلبا لرفع الوباء والشفاء من الأمراض؟ دار الإفتاء تجيب

ما هو وقت قراءة سورة الفتح والأحاديث الواردة في فضلها

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة إمام المتقين علي بن أبي طالب (4 – 4)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads