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رياضة

بمشاركة مرموش، فرانفكورت يتقدم بهدف على شتوتجارت في الشوط الأول

فرانكفورت
فرانكفورت

تقدم فريق فرانفكورت علي نظيره شتوتجارت بهدف نظيف في الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهما اليوم الأحد على ملعب "إم إتش بي آرينا"، ضمن لقاءات الجولة العاشرة من الدوري الألماني.

وسجل هدف التقدم لصالح فرانفكورت اللاعب ايكيتيكي في الدقيقة الأولي من الوقت البدل الضائع من عمر الشوط الاول.  

 

ويقود الجناح المصري عمر مرموش تشكيل فريقه آينتراخت فرانكفورت لمواجهة نظيره شتوتجارت اليوم الأحد على ملعب "إم إتش بي آرينا"، ضمن لقاءات الجولة العاشرة من الدوري الألماني.

تشكيل آينتراخت فرانكفورت أمام شتوتجارت 

وجاء تشكيل آينتراخت فرانكفورت كالتالي:"

 

ويخوض فريق آينتراخت فرانكفورت، الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري عمر مرموش مساء اليوم الأحد، آخر مبارياته قبل فترة التوقف الدولي الخاص بشهر نوفمبر، عندما يلتقي مع نظيره فريق شتوتجارت.

موعد مباراة آينتراخت فرانكفورت وشتوتجارت

وتنطلق مباراة آينتراخت فرانكفورت وشتوتجارت اليوم في الدوري الألماني في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 7:30 بتوقيت السعودية. 

 

 

 

القناة الناقلة لمباراة آينتراخت فرانكفورت وشتوتجارت 

وتذاع مباراة آينتراخت فرانكفورت وشتوتجارت اليوم في الدوري الألماني عبر قناة beIN Sports HD 4.

ويحتل آينتراخت فرانكفورت حاليًّا المركز الثالث برصيد 17 نقطة، في حين أن شتوتجارت لديه 13 نقطة في المركز العاشر.

ويعتمد آينتراخت فرانكفورت على النجم المصري عمر مرموش، الذي يقدم أداءً مذهلًا في الموسم الحالي، وتمكن مرموش من تسجيل 13 هدفًا وصناعة 9 في مختلف المسابقات هذا الموسم رفقة آينتراخت فرانكفورت.

 

ويمتلك مرموش فرصة لاعتلاء صدارة هدافي الدوري الألماني، وتقاسمها مع هاري كين الذي غاب عن التسجيل في مباراة الأمس مع بايرن ميونخ ضد سانت باولي.

ويحتل مرموش المركز الثاني في قائمة الهدافين برصيد 10 أهداف، بفارق هدف عن هاري كين.

تعليق من فرانكفورت على احتمالية رحيل عمر مرموش

علق ماركوس كروش المدير الرياضي لنادي آنتراخت فرانكفورت على الأنباء المثارة حول احتمالية رحيل نجم الفريق عمر مرموش خلال الصيف المقبل.

وتحدث المدير الرياضي لفرانكفورت عبر شبكة "سكاي سبورت" ألمانيا قائلًا: "أنا سعيد بمواصلة مرموش تسجيل الأهداف".

وأثيرت أنباء حول اهتمام بايرن ميونيخ وليفربول بضم لاعب منتخب مصر الصيف المقبل.

وعن العروض قال: "أعتقد أن عمر يشعر بالراحة هنا".

وأتم كروش حديثه: "لذا لا يجب أن نناقش دائما ما سيحدث في الانتقالات أو الصفقات المحتملة".

ويمتد تعاقد مرموش مع فرانكفورت حتى صيف عام 2027.

ويعيش عمرو فترة من التألق رفقة الفريق الألماني خلال الموسم الجاري إذ أنه سجل 13 هدفًا وصنع 9 في 15 مباراة خاضها في كل البطولات.

وكان آخر تألق لمرموش هو تسجيله لهدف رائع من ركلة حرة قادت فريقه للفوز على سلافيا براج التشيكي في رابع جولات الدوري الأوروبي مساء الخميس.

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