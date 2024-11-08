الجمعة 08 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تعليق من فرانكفورت على احتمالية رحيل عمر مرموش

عمر مرموش
عمر مرموش

 علق ماركوس كروش المدير الرياضي لنادي إنتراخت فرانكفورت على الأنباء المثارة حول احتمالية رحيل نجم الفريق عمر مرموش خلال الصيف المقبل.

وتحدث المدير الرياضي لفرانكفورت عبر شبكة "سكاي سبورت" ألمانيا قائلا: "أنا سعيد بمواصلة مرموش تسجيل الأهداف".

وأثيرت أنباء حول اهتمام بايرن ميونيخ وليفربول بضم لاعب منتخب مصر الصيف المقبل.

وعن العروض قال: "أعتقد أن عمر يشعر بالراحة هنا".

وأتم كروش حديثه "لذا لا يجب أن نناقش دائما ما سيحدث في الانتقالات أو الصفقات المحتملة".

 

ويمتد تعاقد مرموش مع فرانكفورت حتى صيف عام 2027.

ويعيش عمرو فترة من التألق رفقة الفريق الألماني خلال الموسم الجاري إذ أنه سجل 13 هدفا وصنع 9 في 15 مباراة خاضها في كل البطولات.

وكان آخر تألق لمرموش هو تسجيله لهدف رائع من ركلة حرة قادت فريقه للفوز على سلافيا براج التشيكي في رابع جولات الدوري الأوروبي مساء أمس الخميس.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

إحصائيات عمر مرموش مرموش أرقام عمر مرموش

مواد متعلقة

هدف عمر مرموش يمنح فرانكفورت رقما تاريخيا في الدوري الأوروبي

الأكثر قراءة

واقعة التنويم المغناطيسي في حفل ترفيهي بمدرسة في الشرقية تثير جدلا (فيديو)

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا السبت 09 - 11 -2024

ما صحة مقولة «دعوة الأربعين غريبًا مجابة»؟ الإفتاء تجيب

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الجمعة 8 نوفمبر 2024

أسعار سجائر مارلبورو وميريت وإل إم اليوم الجمعة

10 معلومات عن القمة العربية والإسلامية غير العادية بالرياض

تعليق من فرانكفورت على احتمالية رحيل عمر مرموش

خوفًا من تكرار المحرقة، ليبرمان يدعو يهود أوروبا إلى الهجرة لإسرائيل

منوعات

المزيد

مشهد مهيب، صحن الطواف يشهد كثافة عالية من الطائفين (فيديو)

مكونات "صادمة" لكرات سوداء على شواطئ سيدني

بركان شيفيلوتش الروسي يقذف الرماد إلى أكثر من 8 كيلومترات

الجيش الإسرائيلي يتدخل لـ إنقاذ مشجعي فريق مكابي تل أبيب بعد هجوم أمستردام

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الجمعة بالسوق المحلية

سعر طن القصدير اليوم الجمعة بالبورصات العالمية

هل تصدر فيزا الشركات باسم صاحب المنشأة في بنك مصر؟

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

أرقام مرعبة لـ فليك مع برشلونة في جميع المسابقات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم دفن الموتى ليلًا، وما المقصود بالنهي الوارد عنه في الأحاديث النبوية؟ دار الإفتاء تجيب

ما صحة مقولة «دعوة الأربعين غريبًا مجابة»؟ الإفتاء تجيب

بث مباشر لصلاة الجمعة من مسجد أحباب المصطفى بالقاهرة (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads