تقرير سعودي: زيزو مطلوب في الأخدود السعودي بالميركاتو الشتوي

كشف تقرير سعودي عن رغبة فريق الأخدود السعودي في ضم أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك في الميركاتو الشتوي المقبل.

وينتهي عقد زيزو مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري 2024-2025 ويحق للاعب التوقيع لأي ناد بشكل مجاني في الشتاء المقبل على أن ينضم للفريق الموقع له مطلع الموسم الجديد.

ووفقا لـ صحيفة "اليوم" السعودية فإن الأخدود يرغب في شراء الفترة المتبقية من عقد زيزو مع الزمالك.

وواصلت الصحيفة:" نادي الأخدود السعودي يريد التخلص من خدمات أحد لاعبيه الأجانب في يناير المقبل على أن يضم زيزو بدلا منه.

ويحتل الأخدود المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي بـ8 نقاط، وفارق نقطة واحدة عن الفيحاء، صاحب أقرب المراكز المهددة بالهبوط.

جلسة بين زيزو والزمالك لبحث تجديد تعاقده

يعقد مسئولو نادي الزمالك جلسة خلال الأسبوع المقبل بعد عودة البعثة من ليبيا مع أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق؛ من أجل التفاوض مع اللاعب حول تجديد تعاقده مع النادي الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.