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رياضة

الدوري الإنجليزي، مانشستر يونايتد يتقدم على ليستر سيتي 2-0 بالشوط الأول (صور)

مانشستر يونايتد ضد
مانشستر يونايتد ضد ليستر سيتي

تقدم فريق مانشستر يونايتد علي نظيره ليستر سيتي بهدفين مقابل لاشيئ في الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهم مساء الأحد، ضمن الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل الهدف الأول لمانشستر يونايتد برونو فيرنانديز في الدقيقة 17، بينما جاء الهدف الثاني في الدقيقة 38 عن طريق كريستيانسن لاعب ليستر سيتي بالخطأ في مرماه. 

وأشرك مدرب مانشستر يونايتد المؤقت رود فان نيستلروي، الجناح العاجي أماد ديلاو أساسيا، بعد تألقه وتسجيله هدفين، في المباراة الأخيرة أمام باوك سالونيكا (2-0) مساء الخميس، ضمن منافسات مسابقة الدوري الأوروبي.

وتعد هذه المباراة هي الأخير لمانشستر يونايتد، تحت قيادة فان نيستلروي، حيث سيستلم البرتغالي روبن أموريم تدريب الفريق في فترة التوقف الدولية المقبلة.

تشكيل  مانشستر يونايتد 

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي: أونانا، دالوت، دي ليخت، مارتينيز، مزراوي، كاسيميرو، أوجارتي، ديالو، فرنانديز، راشفورد، هويلوند.

تشكيل ليستر سيتي 

وجاء تشكيل ليستر سيتي كالتالي: هيرمانسن، جاستن، فيسترجارد، فايس، كريستيانسن، وينكس، سوماري، نديدي، فاتاوو، بونانوتي، أيو.

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