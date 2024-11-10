الأحد 10 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

آرسنال وتشيلسي بالقوة الضاربة في ديربي لندن بالدوري الإنجليزي

ارسنال وتشيلسي، فيتو
ارسنال وتشيلسي، فيتو

ديربي لندن، أعلن مايكل أرتيتا المدير الفني لـ ارسنال وإنزو ماريسكا مدرب تشيلسي تشكيل فريقهما للمواجهة القوية التي تجمعهما مساء اليوم الأحد، في قمة منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز على أرضية ملعب "ستامفورد بريدج"، في ديربي لندن.

تشكيل آرسنال أمام تشيلسي 

الصورة

تشكيل تشيلسي أمام آرسنال 

الصورة

تاريخ مواجهات تشيلسي مع أرسنال

 وقبل مباراة اليوم لعب الفريقين 64 مباراة في الدوري الإنجليزي بمسماه الجديد “بريميرليج” فاز أرسنال في 26 مباراة مقابل 20 فوز لتشيلسي وتعادلا في 18 مباراة.

موعد مباراة تشيلسي ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي

 تنطلق مباراة تشيلسي وأرسنال اليوم في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 7:30 بتوقيت السعودية.

 

القناة الناقلة لمباراة تشيلسي وأرسنال 

تذاع مباراة تشيلسي وأرسنال اليوم في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN Sports HD 1.

ويحتل تشيلسي حاليًا المركز الخامس في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة، بفارق الأهداف عن آرسنال صاحب المركز السادس.

وتعرض آرسنال للخسارة في آخر مباراتين في الدوري الإنجليزي، أمام ليفربول ونيوكاسل يونايتد.

بينما سقط تشيلسي في فخ التعادل الإيجابي مع مانشستر يونايتد، في الجولة الماضية من البريميرليج، بهدف لمثله.

لا بديل عن الفوز 

ويخوض كلا الفريقين المباراة تحت شعار "لا بديل عن الفوز"، حيث يعلم كل منهما أن خسارة المزيد من النقاط، ستعني تقليص حظوظه في المنافسة على اللقب.

ويتساوى الفريقان برصيد 18 نقطة، ويبحث آرسنال عن العودة لنغمة الانتصارات، التي غابت عنه في مبارياته الثلاث الماضية بالبطولة، حيث خسر خارج ملعبه أمام بورنموث ونيوكاسل يونايتد، وتعادل مع ضيفه ليفربول.

وتضاعفت آلام فريق المدرب الإسباني، ميكيل أرتيتا، في الفترة الأخيرة، عقب خسارته الموجعة 0/1 أمام مضيفه إنتر الإيطالي، الأربعاء، في دوري الأبطال، ليكتفي الفريق الملقب بـ(المدفعجية) بتحقيق فوزين فقط، مقابل تعادل وحيد و3 هزائم، في لقاءاته الستة الأخيرة بمختلف المسابقات.

وتبدو الأمور مغايرة نوعا ما لتشيلسي، الذي اقتنص نقطة من ملعب مانشستر يونايتد، بعدما تعادل معه 1/1 في المرحلة الماضية بالبطولة، قبل أن يحقق انتصارا كاسحا 8/0 على ضيفه إف سي نواه الأرميني، الخميس، في دوري المؤتمر الأوروبي.

ويطمع تشيلسي في الاستفادة من عاملي الأرض والجمهور، لتحقيق فوزه الأول على آرسنال منذ أغسطس 2021، عندما حسم الديربي لمصلحته 2/0 على ملعب الإمارات.

ومنذ ذلك الحين، تلقى تشيلسي 4 هزائم أمام آرسنال، وفرض التعادل نفسه على لقاء وحيد، خلال مبارياتهما الخمس الأخيرة بالبطولة العريقة.

كما يبحث تشيلسي عن حصد انتصاره الأول على آرسنال بملعب (ستامفورج بريدج)، الذي يستضيف المباراة المقبلة، منذ ما يزيد عن 6 أعوام، حيث يرجع آخر فوز له بمعقله ضد منافسه، إلى 18 أغسطس 2018، عندما تغلب عليه 3/2 في الدوري.

وتلقى بعدها البلوز 3 هزائم وحقق تعادلين، في المواجهات الخمس الأخيرة مع الجانرز، على هذا الملعب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

 

أرسنال تشيلسي تشكيل ارسنال أمام تشيلسي تشكيل تشيلسي أمام ارسنال ديربي لندن الدوري الانجليزي

مواد متعلقة

تقرير سعودي: زيزو مطلوب في الأخدود السعودي بالميركاتو الشتوي

عمر مرموش يقود هجوم آينتراخت فرانكفورت أمام شتوتجارت في الدوري الألماني

بمشاركة سام مرسي، إبسويتش تاون يتقدم على توتنهام 2-0 في الشوط الأول

أخبار الرياضة اليوم: قرار من الزمالك لتأمين نفسه قبل التعاقد مع إيجاريا.. حسام حسن يعلن قائمة منتخب مصر لمعسكر نوفمبر.. ومحمد رمضان يصدم لاعبي الأهلي لهذا السبب

مهرجان اعتزال خالد حسين، الزمالك يكشف موعد سفر الفريق إلى ليبيا

ليفربول يتقدم على أستون فيلا بهدف نونيز في الشوط الأول (فيديو وصور)

ليفربول يتقدم على أستون فيلا 1-0 بعد مرور 30 دقيقة

نونيز يسجل هدف ليفربول الأول في شباك أستون فيلا

الأكثر قراءة

السيسي يصدر قرارين جمهوريين جديدين

الأرصاد: تكاثر للسحب الممطرة على هذه المناطق

وزير العمل: مفيش عامل هيطلع بره مصر قبل عمل فحص مهني

حقيقة إيقاف تشغيل الموبايلات المستوردة من الخارج

أسطورة ليفربول يكشف مصير محمد صلاح مع الريدز

مزاد علني لبيع سيارات ملاكى وبيك أب ونقل وونش ولودر وجرار زراعى، اعرف الشروط

انخفاض أسعار الدواجن البيضاء اليوم الأحد

سعر جرام الذهب الأحد في الصاغة 10 نوفمبر 2024

منوعات

المزيد

فصل 92 طالبا جامعيا بالأردن بسبب شهادة تركية مزورة

مثل الهواتف والتلفزيونات، المقلاة الهوائية جاسوس جديد بكل منزل

استبدال نافورة تريفي الشهيرة في روما بحوض تمنيات

مقطع مرعب، قطار يدهس فتاة وتخرج من تحت عجلاته بخدش بسيط (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الأحد بالسوق المحلية

سعر طن القصدير اليوم الأحد بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الأحد بالسوق المحلية

استقرار أسعار السكر اليوم الأحد في الأسواق

المزيد

انفوجراف

قواعد المشاركة في كأس العالم للأندية 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة إمام المتقين علي بن أبي طالب (4 – 4)

"زي النهارده"، مولد الإمام موسى الكاظم، اشتُهر بالحلم والكرم ومات في السجن مسمومًا

أسماء سورة الحجرات والأحاديث الواردة في فضلها

المزيد
الجريدة الرسمية
ads