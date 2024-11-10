انطلاق قوافل الدعم التعليمي بمدارس سوهاج

أطلق الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج فعاليات أولى قوافل الدعم التعليمى والمتابعة لمختلف مدارس المحافظة برئاسته وإشراف فاضل النحاس مدير عام التعليم العام بديوان المديرية حيث تضم القافلة قيادات التعليم المركزى ومدير إدارة الأمن وموجهى عموم المواد الدراسية وأعضاء إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة والمتابعة بديوان المديرية.

وكيل تعليم سوهاج يحيل مدير مدرسة الصلعا للتحقيق لمخالفته اللوائح والقوانين

وخلال جولته قرر وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج إحالة مدير مدرسة قرية الصلعا الإعدادية المشتركة بإدارة سوهاج التعليمية للتحقيق لسوء نظافة المدرسة ومخالفة اللوائح والقوانين الوزارية المنظمة لعمل الجمعية التعاونية للطلاب والاستغلال السيء للفراغات الموجودة بالمدرسة لتقليل كثافات الفصول، حيث اكتشف خلال زيارته للمدرسة توزيع الطلاب على عدد من القاعات غير المناسبة داخل المدرسة نظرًا لوجود رواكد خشبية ومستلزمات متهالكة تمثل خطورة على الطلاب، بجانب تقصير مدير المدرسة فى متابعة دفاتر تحضير المعلمين وتسجيل حضور وغياب الطلاب الأمر الذي أثر سلبا على انتظام الدراسة بالمدرسة.

وشدد على ضرورة المتابعة اليومية لكشوف تسجيل حضور وغياب الطلاب وطالب بتنفيذ كافة القرارات الوزارية الخاصة بإرسال خطابات وإنذارات للطلاب الذين تعدوا أيام الغياب المنصوص عليها بالقوانين،

وأكد أيضًا على ضرورة متابعة مدير المدرسة لأعمال النظافة العامة داخل المدرسة وتوفير وسائل الأمان الخاصة بالمدرسة من طفايات الحريق وخراطيم المياه حفاظًا على الطلاب.

الدكتور محمد السيد يشدد على تلافى السلبيات وإجراء التقييمات بصفة يومية

وشملت جولته زيارة مدرسة عمر بن عبد العزيز الثانوية المشتركة بقرية الصلعا بإدارة سوهاج التعليمية حيث وجه بضرورة المراجعة والمتابعة اليومية لإجراءات التقييم الخاصة بالطلاب طبقًا للقرارات الوزارية وسرعة حل وتلافى جميع السلبيات وأوجه التقصير الواردة فى تقارير متابعة الموجهين والمتابعين للمدرسة بهدف تحقيق أعلى مستوى من الانضباط وانتظام العملية التعليمية بالمدرسة، وأكد على ضرورة تشجيع الطلاب على المشاركة الفعالة فى مختلف الأنشطة المدرسية لتشجيع وتحفيز الطلاب للانتظام اليومى فى الحضور للمدرسة.

كما تفقد مدرسة قرية روافع القصير الإعدادية والثانوية المشتركة مشيرا إلى ضرورة تنفيذ لائحة الإنضباط المدرسي ومتابعة سجلات حضور وغياب الطلاب لتحقيق أعلى مستوى من إنتظام العملية التعليمية والتحصيل الدراسي للطلاب.

وكيل الوزارة يكرم معلم اول مادة الدراسات بمدرسة روافع القصير لتميزها ومجهودها

يذكر أنه خلال جولته وانطلاقًا من حرص قيادات التعليم بسوهاج على تسليط الضوء على النماذج المتميزة من المعلمين والطلاب بمدارس المحافظة قام وكيل الوزارة بتكريم الأستاذة سلوى عيد صديق معلم أول مادة الدراسات الإجتماعية بالمدرسة نظرًا إلى إخلاصها وتميزها فى العمل.

يأتى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم واللواء عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج بضرورة المتابعة اليومية والمستمرة لإنتظام الدراسة بمختلف مدارس المحافظة



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