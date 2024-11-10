وزير الإسكان يُصدر قرارين بتكليف مساعدين لنواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية

أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارًا بتكليف المهندس أحمد عمران أحمد عمران، بوظيفة مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع المرافق ومتابعة صيانة الشبكات والمحطات، والمهندس أحمد على محمد حسن، بوظيفة مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع المرافق ومتابعة صيانة الشبكات والمحطات، وذلك بجانب متابعة أعمال شئون مجلسي النواب والشيوخ ورئيس لجان التواصل السياسي.

وأصدر المهندس شريف الشربيني، قرارًا بتكليف المهندس محمد حمدى محمد أحمد، بوظيفة مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية والإنشاءات، والمهندس خالد أحمد أحمد محمود سرور، بوظيفة مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية والإنشاءات.

وكشفت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية عن تفاصيل الطرح الجديد للأراضي الاستثمارية وفق آلية التخصيص الفوري.

وتطرح بمدينة أسوان الجديدة أرضًا بنشاط عمراني متكامل بمساحة 102900 متر بسعر 3155 جنيهًا للمتر.

وتواصل وزارة الإسكان طرح وإتاحة الأراضي الاستثمارية بالمدن الجديدة بهدف زيادة معدلات التنمية والتطوير، وتعمل الوزارة على طرح المزيد من الأراضي لتلبية الطلب المتزايد بالسوق وخاصة بالمدن الجديدة، وتطرح بشكل دوري حزمة من قطع الأراضي بمساحات وأنشطة مختلفة بالمدن الجديدة.

وتعلن الوزارة دوريًّا حزمة من طروحات الأراضي بأنشطة استثمارية متنوعة بالمدن الجديدة لتلبية احتياجات السوق من المطورين والمستثمرين، وذلك وفقًا لآلية التخصيص الفوري للأراضي.