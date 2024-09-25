الأربعاء 25 سبتمبر 2024
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محافظات

ورشة عمل عن "صعوبات التعلم" في سوهاج

ورشة عمل فى طهطا
ورشة عمل فى طهطا

أقيمت اليوم بقاعة مجلس مدينة طهطا فعاليات ورشة عمل تحت عنوان (صعوبات التعلم حكاية محتاجة تفسير) وذلك بإشراف المحاسب عامر عوض رئيس المدينة.

تهدف ورشة العمل إلى توعية أولياء الأمور لأبنائهم عن مشكلات وصعوبات التعلم وكيفية مساعدة الأبناء، لمواجهة التحديات خلال التعلم خاصة مع بداية العام الدراسى الجديد.

الجدير بالذكر تاتى تلك الفاعليات فى إطار توجيهات اللواء الدكتور عبدالفتاح سراج ومن منطلق الإهتمام بذوى الاحتياجات الخاصة وبالتنسيق مع الجمعيات التى تخدم  ذوى الإعاقة
 

 

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احتياجات الاحتياجات الخاصة العام الدراسي الجديد جمعيات مجلس مدينة مواجهة التحديات

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