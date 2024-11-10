الأحد 10 نوفمبر 2024
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ضبط منشآت مخالفة لتصنيع وتعبئة المخصبات والأسمدة الزراعية بالمنوفية

ضبط 3 منشآت مخالفة
ضبط 3 منشآت مخالفة لتصنيع وتعبئة المخصبات والأسمدة الزراعية

وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمواصلة الجهود في شن الحملات التفتيشية المفاجئة ومكافحة جرائم قضايا الفساد بالتنسيق بين الأجهزة الأمنية والرقابية لضبط السلع منتهية الصلاحية والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والقضاء على جشع التجار لمنع استغلال المواطنين حفاظًا على حقوقهم ومصالحهم.

ضبط مخزن أسمدة


ونجحت مباحث تموين المنوفية في استهداف مخزن أسمدة زراعية وعدد من المنشآت المخالفة وغير المرخصة لتصنيع وتعبئة المخصبات الزراعية ومنتجات الألبان بمراكز منوف والباجور.

 

كما تمكنت من ضبط 4 أطنان أسمدة زراعية مدعمة ومحظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية، و3 طن سكر وأرز مجهولي المصدر  ، ١٠ أسطوانات غاز كبيرة الحجم مدعمة وبدون تصريح من الجهات المختصة و10 آلاف أستيكر و3 آلاف عبوة منتجات غذائية منتج نهائي مدون عليها علامات تجارية وهمية بالباجور.

 

طب 6 أطنلن أسمدة زراعية


كما تم  ضبط  6 أطنان أسمدة زراعية معدة للبيع تحمل علامة تجارية وهمية، وخط إنتاج مكون من ٤ خلاطات وماكينة طحن مواد صلبة  وميزان إلكتروني بمنوف ، وتم التحفظ علي جميع المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد محافظ المنوفية استمرار التنسيق بين الأجهزة الأمنية والرقابية لضبط السلع المنتهية الصلاحية والتصدي لكافة  الممارسات الإحتكارية والقضاء علي جشع التجار لمنع إستغلال المواطنين حفاظًا علي حقوقهم ومصالحهم.

يأتي هذا في إطار الحفاظ علي الخطة الطموحة للدولة والعمل علي إستهداف المتلاعبين بالدعم والتأكد من وصوله للمستحقين، وفي إطار توجيهات القيادة السياسية بإحكام الرقابة على الأسواق ومتابعة توافر السلع الغذائية والأساسية وضبط الأسعار حفاظًا على حقوق المواطنين.

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إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اسطونات غاز الأسمدة الزراعية منتجات الالبان المنوفية

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