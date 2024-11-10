ورشة عمل عن "تطبيق ابن الهيثم لإدارة شئون التعليم والطلاب" بجامعة بنها

افتتح الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، ورشة عمل عن تطبيق "ابن الهيثم" لإدارة شئون التعليم والطلاب.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد طه المدير التنفيذي لنظم المعلومات الإدارية بالجامعة، والعاملين بقطاع شئون التعليم والطلاب بالكليات.

استخدام وتفعيل نظام ابن الهيثم لشئون التعليم والطلاب

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي حرص جامعة بنها على تقديم الدعم الكامل للكليات في استخدام وتفعيل نظام ابن الهيثم لشئون التعليم والطلاب من خلال التزام العاملين بتطبيق النظام بدقة وفعالية، والذي بدوره يساهم في اتجاه الجامعة نحو جامعة ذكية.

وأشار "الجيزاوي" إلى أهمية التحول الرقمي والاستفادة من التقنيات الحديثة لتحقيق نقلة نوعية في الأداء وتطوير الخدمات التي تقدمها الجامعة لمنسوبيها بكل سهولة ويسر.

وأضاف " الجيزاوي " أن ورشة العمل تناولت مناقشة المشاكل والمعوقات التي تواجه العاملين علي النظام الجديد وسبل التعامل معها، ومتابعة الأداء وتسجيل كافة البيانات الخاصة بالطلاب على النظام حيث يتم إستخراج منه جميع الوثائق المصاحبة للطالب أثناء الدراسة وحتى التخرج.

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