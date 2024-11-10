وليد عباس نائبًا أول لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية وأحمد عبدالرازق مشرفًا على مكتب الوزير

أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارًا بتكليف الدكتور وليد عباس عبدالقوي، بالدرجة العالية برئاسة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالقيام بأعمال وظيفة النائب الأول لرئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من الدرجة الممتازة.

كما أصدر المهندس شريف الشربيني، قرارًا بتكليف المهندس أحمد محمد عبد الرازق أحمد، مدير عام (ندبًا) رئيس جهاز تنمية مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، بالإشراف على مكتب الوزير.

وكشفت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية عن تفاصيل الطرح الجديد للأراضي الاستثمارية وفق آلية التخصيص الفوري.

وتطرح بمدينة أسوان الجديدة أرضًا بنشاط عمراني متكامل بمساحة 102900 متر بسعر 3155 جنيهًا للمتر.

وتواصل وزارة الإسكان طرح وإتاحة الأراضي الاستثمارية بالمدن الجديدة بهدف زيادة معدلات التنمية والتطوير، وتعمل الوزارة على طرح المزيد من الأراضي لتلبية الطلب المتزايد بالسوق وخاصة بالمدن الجديدة، وتطرح بشكل دوري حزمة من قطع الأراضي بمساحات وأنشطة مختلفة بالمدن الجديدة.

وتعلن الوزارة دوريًّا حزمة من طروحات الأراضي بأنشطة استثمارية متنوعة بالمدن الجديدة لتلبية احتياجات السوق من المطورين والمستثمرين، وذلك وفقًا لآلية التخصيص الفوري للأراضي.