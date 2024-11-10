رئيس وزراء ماليزيا: 1.78% معدل الاستثمار في البحث والتطوير بالدول ذات الأغلبية المسلمة

أكد رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم، أن هناك سؤالا حاسما يفرض نفسه على الساحة وهو بينما يتحول العالم بوتيرة غير مسبوقة، كيف يستجيب العالم الإسلامي لهذه التغييرات؛ خاصة إنهم يدعون إلى المرونة والبصيرة والرؤية الراسخة.

وأشار إلى أنه للتغلب على هذه التحولات المعقدة، يجب علينا أن نسعى بجرأة إلى الإبتكار كما تحدث محمد إقبال عن التجديد والإصلاح، وتعزيز الجهود التعاونية، والبقاء منفتحين على التقدم. ومع ذلك، والقيام بذلك، يجب علينا أيضا أن تستفيد بعمق من التعاليم الخالدة لإيماننا، والتي توفر بوصلة أخلاقية ترشدنا نحو مجتمع متوازن ومتناغم، متجذر في العدالة والرحمة والوحدة.

رئيس وزراء ماليزيا: مقاصد الشريعة على معالجة القضايا العالمية الملحة

وأشار إلى أنه وفي عصرنا هذا، تساعد مقاصد الشريعة على معالجة القضايا العالمية الملحة، من الفقر وعدم المساواة إلى الأضرار البيئية. وعندما تقوم بتضمين هذه المبادئ في مؤسساتنا، فإنها تضمن أن الحكم والأنظمة الاجتماعية والسياسات الاقتصادية تخدم الصالح الجماعي وليس المكاسب الفردية. ومن خلال ترسيخ قراراتنا في هذه الأهداف العليا، فإننا نبني مجتمعا تكون فيه الرحمة والإنصاف والنزاهة في قلب كل عمل، مما يحمي حقوق وكرامة كل فرد ورفاهية الأجيال القادمة.

وأضاف “إبراهيم” خلال كلمته التي ألقاها بقاعة الأزهر للمؤتمرات أن القيادة ليست امتيازا، بل مسؤولية التكليف والتصريف يجب ان تقابل بالتواضع والحكمة والالتزام الصادق تجاه الناس، إن الحكم في الإسلام يتجاوز الهياكل السياسية ويصبح واجبا أخلاقيا، حيث يكون القادة مسؤولين ليس فقط أمام شعوبهم ولكن أمام الله. هذا النموذج من القيادة متجذر في الخدمة والعدالة والرحمة وهو تقليد يجسده النبي محمد صلى الله عليه وسلم بنفسه.

وتابع:" إن أحد التحديات الأكثر انتشارًا التي نواجهها اليوم هو الإسلاموفوبيا. وهذا التحيز يشوه الإسلام، ويدفع أتباعه إلى الصور النمطية الضارة التي تغذي الشكوك والعداء تجاه المسلمين في جميع أنحاء العالم. إن استمرار كراهية الإسلام يعكس جهلًا عميقًا يحجب المساهمات الغنية والمتنوعة للحضارة الإسلامية. ومثل هذه المشاعر تفشل في الاعتراف بالمساهمات التي قدمها الإسلام للحضارة العالمية، من التقدم في الطب والرياضيات إلى الحفاظ على المعرفة الكلاسيكية"

رئيس وزراء ماليزيا: يجب أن يكون ردنا على الإسلاموفوبيا متجذرا لمواجهة الجهل بالمعرفة والحكمة

وشدد رئيس الوزراء الماليزي على أنه يجب أن يكون ردنا على الإسلاموفوبيا متجذرا لمواجهة الجهل بالمعرفة والحكمة والرحمة والفهم. يذكرنا الله. في القرآن "ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم"..ادفع بالتي هي أحسن" مما يشجعنا على الرد على العداوة بالصبر واللطف والحكمة. إن التراث الفكري والأخلاقي للإسلام يقف شاهدا على الدور البناء الذي لعبه المسلمون في تقدم المعرفة الإنسانية وتعزيز السلام.

ومن خلال المبادرات الاستباقية والتبادل بين الثقافات، يمكننا كسر الصور النمطية الضارة وإستبدالها بتقدير حقيقي لمساهمات الإسلام في مجتمع عادل وسلمي. وبالصمود والحكمة، يمكننا إنشاء مجتمع أكثر شمولًا، حيث يتعايش المسلمون وغير المسلمين على حد سواء بكرامة واحترام متبادل.

أما اليوم فقد أصبحت الفجوة صارخة، والعواقب ملحة، وتحتل عشر دول ذات أغلبية مسلمة فقط مرتبة في فئة مؤشر التنمية البشرية المرتفع، وهو الرقم الذي لم يتحسن إلا بالكاد خلال أكثر من عقد ونصف من الزمن. ومع أن متوسط الاستثمار في البحث والتطوير لا يتجاوز 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي، فإن البلدان ذات الأغلبية المسلمة أقل كثيرًا من المتوسط العالمي الذي يبلغ 1.78%. ويعني هذا النقص فرصا ضائعة وإمكانات غير مستقلة ونقصا مقلقا في الإستعداد للمستقبل.