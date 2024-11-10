تأجيل استئناف متهم في قضية فتنة الشيعة
قررت الدائرة الثانية مستأنف المنعقدة بمجمع محاكم بدر حجز الإستئناف المقدم من المتهم خطيب عبد الظاهر محمود فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فتنة الشيعة" لجلسة 9 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم.
صدر القرار برئاسة المستشار حماده الصاوي وعضوية كل من المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة وسكرتارية سيد حجاج.
كانت الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات أصدرت أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، النطق بالحكم في إعادة محاكمة المتهم خطيب عبد الظاهر محمود المتهم رقم 4 بأمر الإحالة فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فتنة الشيعة".. حيث قضت المحكمه بمعاقبته بالسجن المشدد لمده 10 سنوات عما اسند اليه من اتهامات والزمته المحكمه بالمصاريف الجنائية.
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