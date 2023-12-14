اليوم، إعادة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فتنة الشيعة"

تنظر الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الخميس، إعادة محاكمة المتهمين عبد الوهاب عاشور عبد الوهاب وحسن محمد محمد قندول فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ "فتنة الشيعة".



تعقد الجلسة برئاسة المستشار حماده الصاوي وعضوية كل من المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة وسكرتارية سيد حجاج.





وأسندت النيابة للمتهم وآخرين ارتكاب جرائم التجمهر بقصد القتل العمد مع سبق الإصرار، وقتل حسن محمد شحاتة أحد زعماء المذهب الشيعى فى مصر، وثلاثة آخرين من أبنائه واتباعه عمدًا، بأن توجه الجناة إلى مكان تواجدهم وحاصروهم، حاملين أسلحة بيضاء وعصى وزجاجات مولوتوف، وأجبروهم على الخروج منه، ثم انهالوا عليهم ضربًا وطعنًا.