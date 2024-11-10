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رياضة

لم يحدث منذ 18 عاما، رقم سلبي يطارد مانشستر سيتي

مانشستر سيتي، فيتو
مانشستر سيتي، فيتو

تشهد الفترة الحالية تراجعا كبيرا في نتائج مانشستر سيتي الإنجليزي، حيث تلقى 4 هزائم متتالية آخرها مساء أمس السبت، أمام برايتون بنتيجة (2-1)، ليحقق الفريق أسوأ سلسلة هزائم له منذ أكثر من 18 عامًا.

وبدأ مانشستر سيتي سلسلة الهزائم في الموسم الحالي، بالخسارة أمام توتنهام في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، وبورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز، وسبورتنج لشبونة في دوري أبطال أوروبا، قبل الهزيمة أمام برايتون.

 

ثلاث هزائم في آخر ثلاث مباريات

وكانت آخر مرة حدث ذلك عندما تعرض الفريق لثلاث هزائم في آخر ثلاث مباريات في موسم 2005/2006، أمام فولهام وأرسنال وبلاكبيرن روفرز، ثم تلتها خسارة أخرى في مباراته الافتتاحية في موسم 2006/2007، وكانت جميعها في الدوري الإنجليزي الممتاز، تحت إدارة ستيوارت بيرس.

أحد الأرقام السلبية لفريق مانشستر سيتي في الموسم الحالي، كانت تلقي بيب جوارديولا هزيمتين متتاليتين في الدوري الإنجليزي للمرة الرابعة فقط، بعد أن فعل ذلك أمام ليستر سيتي وتشيلسي في ديسمبر 2016، وكريستال بالاس وليستر سيتي في ديسمبر 2018، وولفرهامبتون وأرسنال في سبتمبر وأكتوبر 2023.

مانشستر سيتي يخسر أمام برايتون 

وفاز فريق برايتون على نظيره مانشستر سيتي بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما، أمس السبت، على ملعب فالمر ضمن الجولة 11 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

افتتح التسجيل لـ مانشستر سيتي المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند في الدقيقة 22، ثم سجل برايتون هدفين عن طريق جواو بيدرو في الدقيقة 78 وماثيو أورايلي في الدقيقة 83.

بهذه النتيجة يواصل مانشستر سيتي احتلال المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 23 نقطة بينما يأتي برايتون في المركز الرابع برصيد 19 نقطة.

 

تشكيل مانشستر سيتي أمام برايتون 

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

في حراسة المرمى: إيدرسون

في خط الدفاع: كايل ووكر – سيمبسون باسي – يوشكو جفارديول – ريكو لويس

في خط الوسط: ماتيو كوفاسيتش – إلكاي جوندوجان – فيل فودين

في خط الهجوم: سافينيو – إيرلينج هالاند – ماتيوس نونيز

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تشكيل برايتون أمام مانشستر سيتي 

وبدأ برايتون المباراة كالتالي:

Line up graphic featuring Danny Welbeck in home kit. Line up as follows: Verbruggen, Igor Julio, Adingra, Georginio, Welbeck, Mitoma, Ayari, Van Hecke, Estupinan, Veltman, Hinshelwood. Subs: Steele, Gruda, Pedro, Enciso, Moder, Baleba, Wieffer, Ferguson, O'Riley. Come on, Albion!

 

مانشستر سيتي يواصل نتائجه السلبية

ولعب السيتي مباراة برايتون، بعد 4 أيام من خسارته المدوية 1/4، أمام مضيفه سبورتنج لشبونة البرتغالي بدوري الأبطال، الثلاثاء الماضي.

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