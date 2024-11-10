الأحد 10 نوفمبر 2024
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محافظات

نائب محافظ الأقصر يشهد افتتاح أولى دورات اللغة العربية لـ 100 إمام

أثناء اللقاء
أثناء اللقاء

 شهد نائب محافظ الأقصر الدكتور هشام أبو زيد، حضور افتتاح أولى دورات اللغة العربية لعدد 100 إمام من أئمة مديرية الأوقاف بالأقصر والتي تنعقد بمقر ديوان عام المحافظة، وذلك بحضور الشيخ الدكتور علي صديق وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، والدكتور محروس شحات محمد أستاذ البلاغة والنقد بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر بقنا، والدكتور أحمد عبد المتجلي أستاذ اللغويات بجامعة الأزهر بطيبة.

وقال وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر: إن هذه الدورة تأتي في إطار حرص وزارة الأوقاف الدائم على صقل قدرات الأئمة علميًّا ومعرفيًّا وزيادة التبحر في علوم اللغة العربية والبلاغة للنهوض والارتقاء بمستوى الأئمة والدعاة، مشيرًا إلى أن اللغة العربية هي أداة التواصل بين الداعية والجمهور وأن تمكن الداعية من اللغة العربية وخاصة علم النحو، له عظيم التأثير في الجمهور ليكون أكثر اقتناعًا بالخطاب.

ومن جانبه أكد نائب محافظ الأقصر الدكتور هشام أبو زيد، ترحيبه بإقامة الدورة التدريبية في مبنى ديوان عام محافظة الأقصر، مؤكدا على أن مهمة أئمة الأوقاف هي مهمة جوهرية تخاطب العقل والوعى وأن لهم دور كبير في مخاطبة المجتمع خاصة لما يحظون به من مكانة وتقدير كبير في قلوب الجميع وما يمتلكونه من قبول وتأثير وإقناع في تناول كافة القضايا المجتمعية المعاصرة ومواجهة التحديات والمخاطر.

ويأتي ذلك في إطار المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري"، وفي إطار الدور التوعوي والتثقيفي الذي تقوم به وزارة الأوقاف، وتوجيهات الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف، وتحت رعاية محافظ الأقصر المهندس عبد المطلب عمارة.

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