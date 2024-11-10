نائب محافظ الأقصر يشرح للأطفال أهداف مبادرة «ظواهر» (صور)

شهد نائب محافظ الأقصر الدكتور هشام أبو زيد، حضور فعاليات اللقاء الجماهيري لمبادرة ظواهر للحد والقضاء على السلوكيات السلبية وتعميم الإيجابيات في المجتمع، والذي أقيم بمقر مكتبة مصر العامة بالأقصر، بحضور عدد من ممثلي المديريات الخدمية والأزهر والأوقاف والكنيسة الارثوذوكسية بالمحافظة، حيث ناقشت الجلسة ظاهرة السرعة الزائدة لسائقي الدراجات البخارية تحت شعار "الطريق ليس سباقا.. بل رحلة تحتاج إلى أمان ووعي".

مبادرة ظواهر

وأوضح المهندس أبوالحجاج رمضان أحد أعضاء فريق مبادرة ظواهر، أن المبادرة لها محورين وهما الوعى والمسئولية المجتمعية، وتهدف إلى الحد من الظواهر السلبية ولارتقاء بالفكر الشبابي ورفع الوعى المجتمعى وتعزيز السلوكيات الإيجابية كالتسامح والتعاون والانضباط من خلال برامج تعليمية وتثقيفية وتقديم برامج وقائية تستهدف الفئات الأكثر عرضة للظواهر السلبية مثل الشباب والأطفال وبناء جيل واعى يساهم فى بناء المجتمع وتطويره، مشيرا إلى مشاركة العديد من الجهات لدعم المبادرة مثل جامعتي الأقصر وطيبة التكنولوجية، والأزهر الشريف والكنيسة المصرية ومديريات الأوقاف والتضامن الاجتماعي والشباب والرياضة والتربية والتعليم والمجلس القومي للمرأة ومكتبة مصر العامة وقصور الثقافة.

ومن جانبه أكد الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، أن أهالي محافظة الأقصر بما يمتلكون من وعي ثقافي وإرث حضاري متمسكين بالقيم والأخلاق والسلوكيات الإيجابية وهو ما يتماشى مع مبادرة ظواهر لتعظيم الإيجابيات ومحاربة السلوكيات السلبية، لافتا إلى أن تلك المبادرات لها دور مؤثر لتذكير المجتمع بضرورة التعاون لإظهار أفضل صورة عن محافظة الأقصر باعتبارها محافظة سياحية تعد قبلة للسائحين من مختلف دول العالم ويجب أن يكون أول من يبدأ الترويج لها هم مواطنيها بسلوكياتهم وأخلاقهم وتعاملهم اللائق.

وحضر اللقاء كل من الدكتور صفوت جارح وكيل وزارة التربية والتعليم، والشيخ علي صديق وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، والشيخ أحمد النحاس الحجاجي ممثلا عن منطقة الأقصر الأزهرية، والأنبا ارمنيوس ممثل الكنيسة الارثوذوكسية، والدكتور محمد حساني مدير مكتبة مصر العامة بالأقصر.