الأحد 10 نوفمبر 2024
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سياسة

وزير العمل يكشف أمام الشيوخ جهود التأمين الصحي والاجتماعي لعمال التراحيل

وزير العمل أمام جلسة
وزير العمل أمام جلسة الشيوخ

أكد محمد جبران، وزير العمل، أهمية القرارات الحكومية بشأن توحيد جهات التفتيش على مواقع العمل، مشيرا إلى أن ذلك يساهم في وضع المشكلات في العديد من المؤسسات وبما يحافظ على سوق العمل.

مشاركة وزير العمل في جلسة الشيوخ

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء الرد على طلبات المناقشة العامة في ملفات العمل ومواجهة الهجرة غير الشرعية.

إعداد الاستراتيجية الوطنية المتكاملة بشأن السلامة والصحة المهنية

وكشف الوزير، إعداد الاستراتيجية الوطنية المتكاملة بشأن السلامة والصحة المهنية لتأمين بيئة العمل للحفاظ على حقوق العمل.

 جهود التأمين على عمال التراحيل

وأشار وزير العمل، إلى جهود التأمين على عمال التراحيل، مشيرًا إلى ضم عمال التراحيل المنتشرين في الشوارع لضمهم للعمالة غير المنتظمة، في ضوء رعاية الدولة لهم.

 توفير 500 مليون جنيه للاشتراك في التأمين الصحي لصالح عمال المقاولات

وأعلن الوزير توفير 500 مليون جنيه للاشتراك في التأمين الصحي لصالح عمال المقاولات، مؤكدًا أن تكلفة تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة 860 مليون جنيه سنويًّا.

 

التوسع بإنشاء مكاتب العمل في أوروبا

وحول مكاتب التمثيل العمالي في الخارج، أشار إلى السعي للتوسع في مكاتب العمل في أوروبا، لاسيما وأنه لا يوجد غير 3 مكاتب فقط، مؤكدًا أن الدول العربية بها العديد من المكاتب التي تخدم نحو 5 ملايين عامل بالخارج.

جهود مكاتب التمثيل العمالي في حل مشكلات المصريين بالخارج

وأشار إلى أن مكاتب التمثيل العمالي في الخارج نجحت في إنهاء 17763 شكوى، فضلًا عن تحصيل أكثر من مليار جنيه مستحقات للعمال من خلال التفاوض، بالإضافة لجهودها في توفير فرص العمل.

 

 

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