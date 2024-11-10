الأحد 10 نوفمبر 2024
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جدول قطع الكهرباء عن قرى أشمون بالمنوفية

جدول قطع الكهرباء
جدول قطع الكهرباء بقرى اشمون بالمنوفية

أعلن مجلس مركز ومدينة أشمون فى محافظة المنوفية، عن قطع الكهرباء عن قرى المركز لمدة 15 دقيقة بالتناوب.

جدول قطع الكهرباء عن أشمون

وقال المجلس عبر البوابة الرسمية: وفقا لما ورد إلينا من قطاع كهرباء المنوفية، فإنه سوف يتم فصل التيار الكهربائي عن المحولات الآتية عن القرى من الساعة 9 ص حتى الساعة 12 ولمدة 15 دقيقة بالتناوب:

  • محول رقم 1 يوم الثلاثاء 12 /11 /20240  منيل العروس، الكوادي، الغنامية، شعشاع، شطانوف أبو رقبه، بوهه شطانوف.
  • يوم الأربعاء 13 /11 /2024 عن قرى الخور، معالجة طليا، دروة، كفر صراوه، صراوه، شطانوف.
  • يوم الخميس 24 /11  بوهة، الحلواصي، شعشاع، طليا، ساقية أبو شعره.
  • يوم الأحد 17 /11 /2024 سهواج، جمال زايد، النعناعية، صراوه، سبك الأحد، حمزه والحضري، منيل دويب، عزبة الفرعونية، القناطرين، طليا، عزبة ال 17، عزب طليا، كفر منصور، كمين أبو يوسف، ع شاهين، شعشاع، البرانية، ع صالح، الساقية، سملاي، أبو النرش، عزب البرانية.
  • يوم الإثنين 18 /11 المحلة، كفر عون، قورص، كفر قورص، أبو رقبة، ع العطار، بوهة شطانوف، سبك الأحد، عزبة عمرو، النعناعية، عزبة أبو خليفه، كفر أبو محمود، ع الزهارنة، شوشاي، كفر السيد، سنتريس، ع الباشا، ع الرفاعي.
  • يوم الثلاثاء 19 /11 شعشاع، شطانوف، كفر الحما، سهواج.

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