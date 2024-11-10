وزير العمل: مفيش عامل هيطلع بره مصر قبل عمل فحص مهني

أكد محمد جبران، وزير العمل، أنه بدون مشاركة القطاع الخاص لن نتمكن من الوصول إلى أفضل نتائج فيما يتعلق بالتدريب.

مشاركة وزير العمل في جلسة الشيوخ

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء الرد على عدد من طلبات المناقشة العامة الموجهة للحكومة.

مشاركة وزير العمل بجلسة الشيوخ

الربط الإلكتروني مع عدد من الدول التي تستقبل العمالة المصرية

وقال: "مفيش عامل بيطلع يشتغل بره مصر من غير عمل فحص مهني"، مشيرًا إلى أنه تم العمل على الربط الإلكتروني مع عدد من الدول التي تستقبل العمالة المصرية.

لا تهاون في مواجهة شركات التوظيف الوهمية

وأشار إلى أنه لا تهاون في مواجهة شركات التوظيف الوهمية، مؤكدا أنه تم إغلاق 14 شركة إلحاق عمالة بالخارج.

رفض منح الترخيص لعدد 70 شركة إلحاق العمالة المصرية بالخارج

وأكد وزير العمل، أنه تم رفض منح الترخيص لعدد 70 شركة إلحاق العمالة المصرية بالخارج، قبل مراجعة كافة أوراقها، حرصًا على مصلحة العامل.

فتح أسواق عمل في الخارج

وكشف محمد جبران، أن الوزارة تسعى بكل جهد لفتح أسواق عمل في الخارج، للحد من الهجرة غير الشرعية، مشيرا إلى أن هناك اهتمام كبير بملف التدريب، لتأهيل الشباب لسوق العمل ومتطلباته.

تنمية مهارات وقدرات الشباب المصري للتأهيل لسوق العمل

وأكد وزير العمل، أن العامل المصري مطلوب في الخارج، لما يتمتع به من خبرات، مؤكدًا العمل من أجل تنمية مهارات وقدرات الشباب المصري للتأهيل لسوق العمل داخليًّا وخارجيًّا.

وأشار الوزير محمد جبران، إلى السعي نحو تهيئة بيئة عمل مناسبة، بما يساهم في الحد من البطالة ومكافحة الهجرة غير الشرعية.