مزاد علني لبيع سيارات ملاكى وبيك أب ونقل وونش ولودر وجرار زراعى، اعرف الشروط
أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية، عن طرح عدد من سيارات ملاكى وبيك أب ونقل وإسعاف ومطافى وونش ولودر وجرار زراعى، للبيع في مزاد علني يوم ٢٠٢٤/١١/١٨.
وطرحت الهيئة كراسة شروط المزاد للمواطنين الراغبين في دخول جلسة مزاد ٢٠٢٤/١١/١٨، بسعر٤٠٠ جنيه.
والمزاد سيكون عبارة عن سيارات وبضائع جهات حكومية من محافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح.
أولًا: سيارات جهات حكومية:
سيارات ملاكى وبيك أب ونقل وإسعاف ومطافى وونش ولودر وجرار زراعى ومقطورة وتروسيكل وموتوسيكل ماركات: ( شاهين - بيدفورد - شيفروليه - نصر - ايسوزو - ميتسوبيشي هيونداي - بيجو - فيات - مان - حلاوة - جاوا - مازدا - لادا جاز بروفيل - جى ام سى - بجاج - شنجان - كويوتا - زوتي - زيل )، وجميع السيارات والمركبات ماركات وموديلات وطرازات مختلفة.
ثانيًا: بضائع جهات حكومية:
(مخلفات أشجار - تكييفات - شاشات - ريسفرات - أثاث - بطاريات - كاوتش - قطع غيار سيارات - كشافات ولمبات - كابلات - سجاد وموكيت - خشب كسر - أجهزة كهربائية - حديد وصاج وزهر خردة - مولد كهرباء - ورق دشت - جراكن - كتب) وخلافه من بضائع الجهات الحكومية المختلفة.
ومن المقرر أن تقام جلستا المزاد بقاعة نادى الجيزة الرياضى ش البحر الأعظم - الجيزة الساعة ١٢ ظهرًا.
وتأمين دخول المزاد ۱۰۰۰۰ جنيه ( عشرة آلاف جنيه).
ويتم دفع ۳۰% فور رسو المزاد وباقى الثمن خلال ١٥ يومًا - البيع بدون عمولة - المعاينة أساس البيع.
و تطلب كراسة الشروط والمواصفات من الهيئة العامة للخدمات الحكومية، بأبراج وزارة المالية امتداد شارع رمسيس برج ٢ البيع طبقًا للشروط المدونة بكراسة الشروط.
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