تأييد سجن عاطل متهم بالاتجار في الترامادول المخدر بعين شمس
قضت محكمة جنايات مستأنف شمال القاهرة برفض الاستئناف المقدم من عاطل على الحكم الصادر ضده، وقضت بتأييد حكم سجنه 15 سنة لاتهامه بـ إحراز مخدر تابنتادول والترامادول في منطقة عين شمس.
وردت إلى مباحث قسم شرطة عين شمس معلومات تفيد بقيام عاطل بالاتجار في مخدر الترامادول متخذا من منطقة عين شمس مكانا لمزاولة نشاطها الإجرامي.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته كمية من أقراص الترامادول وتابنتادول المخدرة
وبمواجهته اعترف بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار.
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
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