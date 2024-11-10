مواجهات قوية في الدور التمهيدي لبطولة كأس مصر

كأس مصر، أسفرت قرعة الدور التمهيدي الأول من مسابقة كأس مصر والتي اليوم الأحد في بمقر اتحاد الكرة، عن المواجهات التالية:

اتحاد الشرطة × الشرقية للدخان بالاسكندرية

دلفي × التربية والتعليم

الاوليمبى × سمنود

مصر للتامين × شباب سمنود

النجوم × شباب بطا

الانتاج الحربى × البطل الاوليمبى

الو ايجيبت × النصر للتصدير

أصحاب الجياد × نيو جيزة

الشمس × اسكو

ميجاسبورت × اتحاد بسيون

طلائع الأسطول × مدينة نصر

النصر × حدائق الأهرام

جمهورية شبين × رأس البر

تيم اف سى × حلوان العام

العبور × الصيد بالدقى

بنها × شباب قليوب

صيد المحلة × شباب قلين

بورفؤاد × بورتو السويس

6 اكتوبر بشمال سيناء × اسكندرية للبترول

مالية كفر الزيات × بلبيس

الحمام × هليوبوليس

دمنهور × سمارت

بايونيرز × المرج

البلاستيك × رع

دكرنس × الطيران

جنوب سيناء × شربين

المريخ × منية سمنود

نجمة سيناء × بدر

الشرقية × شباب قسطا

ايسترن كومباني × أهلي الملاحة

ليفيلز × المعادي

نجوم مصر × سيلا

المقاصة × جولدن جيت

تليفونات بنى سويف × بنى سويف

مسار × عاملين غارب

الواسطى × شباب سنورس

الفيوم × أهلي الغرق

وأرسلت لجنة المسابقات باتحاد الكرة خطابات رسمية إلى أندية القسم الثاني وأندية القسمين الثالث والرابع، تدعوها لإرسال مندوب عن كل نادٍ لحضور مراسم قرعة بطولة كأس مصر، وحددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري، موعد قرعة الدور التمهيدي الأول لمسابقة كأس مصر لموسم 2024 - 2025.