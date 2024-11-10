الشيوخ يحيل 4 طلبات مناقشة عامة بشأن ملفات العمل للجان المختصة

أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، 4 طلبات مناقشة عامة موجهة لوزير العمل، بشأن عدد من ملفات توفير فرص العمل لمواجهة البطالة والحد من الهجرة غير الشرعية، وكذلك تعليق النواب وتعقيب وزير العمل، إلى اللجان المختصة لدراستها وإعداد تقرير بشأنها.

وشهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، عرض 4 طلبات مناقشة عامة موجهة للحكومة في عدد من ملفات قطاع وزارة العمل.

جهود وزارة العمل في توفير فرص العمل للحد من الهجرة غير الشرعية

وتضمنت طلبات المناقشة العامة التي ينظرها مجلس الشيوخ، في جلسته العامة، طلب مقدم من النائب أحمد القناوى، وأكثر من عشرين عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن جهود وزارة العمل والمكاتب المهنية التابعة لها في ملف حماية ومكافحة الهجرة غير الشرعية وخلق فرص عمل للشباب من خلال تنمية المهارات ومتطلبات سوق العمل المستقبلية والقوى العاملة التنافسية.

تأهيل الرأس المال البشري لمتطلبات سوق العمل

كما يتضمن جدول أعمال مجلس الشيوخ، نظر طلب مناقشة عامة، مقدم من النائب هشام الحاج على وأكثر من عشرين عضوًا لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن بناء قدرات رأس المال البشري المصري وتأهيله لتلبية متطلبات السوق المحلية والدولية.

تحفيز التشغيل الحر للقضاء على البطالة

واستعرض مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة، مقدم من النائب إيهاب وهبة، وأكثر من عشرين عضوًا لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن تحسين بيئة العمل وتوفير فرص عمل مناسبة وتحفيز التشغيل الحر والقضاء على البطالة.

تعزيز دور مكاتب التمثيل العمالي الخارجية

كما استعرض مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة، مقدم من النائب تيسير مطر، وأكثر من عشرين عضوًا لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن تعزيز دور مكاتب التمثيل العمالي الخارجية لدعم المصريين العاملين بالخارج.