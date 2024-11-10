الأحد 10 نوفمبر 2024
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حوادث

استمرار حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة الهواتف المحمولة بأوسيم

حبس المتهم، فيتو
حبس المتهم، فيتو

 جدد قاضي معارضات الجيزة حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة الهواتف المحمولة بمنطقة أوسيم، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

البداية عندما تلقى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من رئيس مباحث قطاع الجنوب، بلاغا يفيد قيام مجموعة من العاطلين بسرقة الهواتف المحمولة من المارة مستخدمين دراجة نارية للهرب بأوسيم.

 

سرقة الهواتف المحمولة من المارة بأسلوب الخطف

 وبإجراء التحريات، وتفريغ كاميرات المراقبة بالأماكن المحيطة تبين قيام 3 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية بسرقة الهواتف المحمولة من المارة بأسلوب الخطف والهرب مستخدمين دراجة نارية للفرار.

 

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الامنية من ضبط المتهمين وبحوزتهم "فرد محلى وطلقة - سلاح أبيض" وبمواجهتهم أقروا بارتكاب (13 واقعة سرقة بذات الأسلوب).

وأضافوا بالتصرف فى المسروقات ببيعها لدى (إثنين من عملائهما سيئي النية "لأحدهما معلومات جنائية" بأوسيم تم ضبطهما، وأرشد عن جميع الهواتف المحمولة المستولى عليها.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

 

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