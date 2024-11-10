الأحد 10 نوفمبر 2024
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حوادث

السجن المؤبد لسيدة متهمة بالاتجار في الهيروين بعين شمس

هيروين مخدر، فيتو
هيروين مخدر، فيتو

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بمعاقبة ربة منزل بالسجن المؤبد لاتهامها بحيازة كمية كبيرة من الهيروين المخدر في عين شمس. 

وردت الي مباحث قسم شرطة عين شمس معلومات تفيد بقيام سيدة بالاتجار في الهيروين المخدر متخذة من منطقة عين شمس مكانًا لمزاولة نشاطها الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة وبحوزتها كمية من أكياس مخدر الهيروين.

وبمواجهتها اعترفت بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

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محكمة جنايات شمال القاهرة عين شمس قسم شرطة عين شمس

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