بدون أب وأم، عمار شاب ساعده أهل الخير وأنقذوه من الضياع بدراجة (فيديو)

لم يستسلم لصدمات الحياة التى باغتته واحدة بعد الأخرى، رحيل مُبكر لوالده ثم جحود أمٍّ تركته من أجل الزواج، ولم يكن يدري حينها إلى أين يذهب؟! ليجد نفسه يواجه مصيرًا مجهولًا أنقذته منه حينها جدته ولو لبعض الوقت.

جدته تنقذه من المصير المجهول

عمار أحمد منصور، ابن الـ 17 عامًا، من مدينة الشهداء فى محافظة المنوفية، انتقل للإقامة رفقة جدته بعد وفاة والده وزواج أمه. واستمر على تلك الحال لـ 3 سنوات ثم فارقته جدته، ولحقت بوالده ليجد نفسه وحيدًا فى مواجهة صعوبات الأيام.

دراجة قديمة هي كل ما كان يملكه الطفل عمار حينها، كان يستقلها ويتجول فى شوارع مدينة الشهداء، ففكر بعض أهل الخير في مساعدته، وإنقاذه من الضياع، فصاروا يرسلونه لشراء الطلبات مقابل بعض الأموال، ثم قاموا بشراء دراجة جديدة له لتصبح مصدر دخله الوحيد.

أسرع دليفري بالدراجة

قرر عمار أن يعمل دليفري بالدراجة، حيث يبدأ عمله من العاشرة صباحا وحتى العاشرة مساءً، يتحصل فى هذا الوقت على ما يقارب الـ 80 جنيهًا، ثم يعود ويبدأ فى طهي الطعام ويستعد لبدء يوم جديد من العمل.

عمار يحلم بأن يصبح صاحب مكتب دليفري ليقوم بجمع الأطفال الأيتام فى العمل معه، والذين يعتبر نفسه واحدًا منهم، ولا يريد أن يكونوا وحدهم فى الحياة يواجهون ما واجهه من صعوبات كبيرة.