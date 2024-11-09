السبت 09 نوفمبر 2024
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محافظات

طالبة بالإعدادية تتخلص من حياتها شنقا في المنوفية

اسعاف، فيتو
اسعاف، فيتو

أقدمت طالبة بالصف الثالث الإعدادى على التخلص من حياتها شنقًا بواسطة حبل، قامت بربطه بمروحة سقف داخل منزل أسرتها بقرية أبشيش التابعة لمركز الباجور فى محافظة المنوفية.

تفاصيل الواقعة

وتلقى اللواء محمود الكمونى مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد حسن النشال مأمور مركز شرطة الباجور، يفيد بتلقيهم بلاغا بقيام ه.م 15 سنة، طالبة بالصف الثالث الإعدادى ومقيمة بدائرة المركز بالتخلص من حياتها شنقا.

 

وبالانتقال والفحص تبين قيام المتوفاة إلي رحمة مولاها بربط حبل فى مروحة السقف واستخدامه للتخلص من حياتها، وتم نقلها لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الباجور التخصصى، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ اللازم قانونا.

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قرية أبشيش مركز الباجور محافظة المنوفية مستشفى الباجور التخصصي الباجور

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