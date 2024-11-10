إحالة عاطل متهم بسرقة الدراجات النارية في روض الفرج للجنايات

أمرت نيابة روض الفرج بإحالة عاطل متهم بسرقة الدراجات النارية في منطقة روض الفرج لمحكمة الجنايات.

البداية كانت عندما نجحت أجهزة الأمن في ضبط عاطل، له معلومات جنائية، بدائرة قسم شرطة روض الفرج، تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية بأسلوب توصيل الأسلاك

وبمواجهته اعترف بارتكاب 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط كل الدراجات النارية المستولى عليها.



وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.