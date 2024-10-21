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حوادث

تجديد حبس عاطل متهم بسرقة الدراجات النارية في روض الفرج

تجديد حبس، فيتو
تجديد حبس، فيتو

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح روض الفرج تجديد حبس عاطل متهم بسرقة الدراجات النارية في منطقة روض الفرج 15 يوما على ذمة التحقيق.

 البداية كانت عندما نجحت أجهزة الأمن في ضبط عاطل، له معلومات جنائية، بدائرة قسم شرطة روض الفرج، تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية بأسلوب توصيل الأسلاك
وبمواجهته اعترف بارتكاب 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط كل الدراجات النارية المستولى عليها.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.


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