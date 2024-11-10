الأحد 10 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الدوري الإسباني، فليك يعلن قائمة برشلونة لمواجهة ريال سوسيداد

برشلونة
برشلونة

 يحل برشلونة ضيفًا مساء اليوم الأحد على ريال سوسيداد، بملعب أنويتا، في مواجهة تجمع الفريقين بالجولة الثالثة عشر للدوري الإسباني "الليجا".

وأعلن هانزي فليك المدير الفني لفريق برشلونة عن قائمة فريقه للقاء والاي ضمت كل من.. 

الصورة

موعد مباراة برشلونة وريال سوسيداد

تنطلق مباراة برشلونة وريال سوسيداد، في العاشرة مساء اليوم الأحد بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة وريال سوسيداد

تذاع مباراة برشلونة وريال سوسيداد عبر قناة beIN sports HD 1.

ويسعى فريق هانز فليك للفوز وتعزيز موقفه بصدارة ترتيب الدوري الإسباني، قبل بداية فترة التوقف الدولي بنوفمبر الجاري.

ويملك برشلونة 33 نقطة في المركز الأول بجدول ترتيب الدوري الإسباني، ويحتل ريال سوسيداد المركز 12 بـ 15 نقطة.

وتمكن البولندي الدولي روبرت ليفاندوفسكي، من ضم اسمه إلى قائمة أساطير نادي برشلونة الإسباني، بعد تسجيله هدفين في المباراة التي فاز بها الفريق الكتالوني على مضيفه النجم الأحمر الصربي 5/ 2 مساء الأربعاء الماضي في الجولة الرابعة لدوري أبطال أوروبا.

وانضم ليفاندوفسكي إلى قائمة أساطير برشلونة، التي تضم أمثال هريستو ستويشكوف والأرجنتيني ليونيل ميسي والكاميروني صامويل إيتو بعد تسجيله الهدف رقم 700 للنادي الكتالوني في دوري الأبطال.

وسجل برشلونة ظهوره الأول على الساحة القارية في الثالث من سبتمبر 1959 على ملعب فاسيل ليفسكي في صوفيا ببلغاريا، وفي ذلك اليوم سجل خوان سيجارا الهدف الأول للفريق في المسابقة، ومنذ ذلك الحين أحرز الفريق 702 هدف حتى الآن.

وتولى ستويشكوف مسؤولية تسجيل الهدف رقم 100 لبرشلونة في دوري الأبطال، في الثالث من نوفمبر 1993 في مباراة الفوز على اوسترينا فيينا النمساوي 2 /1 في دور الستة عشر.

وبعد ذلك بسبعة أعوام، وتحديدا في عام 2000، سجل الهولندي باتريك كلويفرت الهدف رقم 200 للنادي الكتالوني في مباراة الفوز 4 /0 على ليدز يونايتد ثم أحرز إيتو الهدف رقم 300 في شباك تشيلسي في 22 فبراير 2006 وأحرز الإسباني ديفيد فيا الهدف رقم 400 في شباك روبن كازان في 29 سبتمبر 2010.

وتكفل الساحر الأرجنتيني ميسي بتسجيل الهدف رقم 500 في تاريخ برشلونة بدوري الأبطال يوم 30 سبتمبر 2014 في مباراة الهزيمة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي 2 /3.

وسجل الكرواتي إيفان راكيتيتش الهدف رقم 600 على الساحة القارية خلال الفوز على توتنهام 4 /2 في الثالث من أكتوبر 2018.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الدوري الإسباني برشلونة الإسباني برشلونة وريال سوسيداد هانز فليك ترتيب الدوري الإسباني مباراة برشلونة وريال سوسيداد

مواد متعلقة

قبل انطلاق الجولة الخامسة، ترتيب مجموعات تصفيات كأس أمم إفريقيا

مدرب ليفربول يكشف حجم إصابة أرنولد قبل الصدام مع ريال مدريد

بعد استبعاده من المنتخب، أرقام سام مرسي في الدوري الإنجليزي

التشكيل الرسمي لديربي يوفنتوس وتورينو

الأكثر قراءة

حقيقة إيقاف تشغيل الموبايلات المستوردة من الخارج

مزاد علني لبيع سيارات ملاكى وبيك أب ونقل وونش ولودر وجرار زراعى، اعرف الشروط

وزير العمل: مفيش عامل هيطلع بره مصر قبل عمل فحص مهني

وفاة الفنان حمدي الرملي بعد صراع طويل مع المرض

موعد مباراة آينتراخت فرانكفورت وشتوتجارت في الدوري الألماني والقناة الناقلة

الدستورية تحظر الحبس في جريمة قذف الموظف العام عن طريق النشر (مستندات)

انخفاض أسعار الدواجن البيضاء اليوم الأحد

الحكومة: 700 ألف وحدة سكنية ضمن "سكن لكل المصريين" و616 ألف وحدة جاهزة للسكن

منوعات

المزيد

مثل الهواتف والتلفزيونات، المقلاة الهوائية جاسوس جديد بكل منزل

استبدال نافورة تريفي الشهيرة في روما بحوض تمنيات

مقطع مرعب، قطار يدهس فتاة وتخرج من تحت عجلاته بخدش بسيط (فيديو)

12 ضحية وفقدان العشرات بانهيار أرضي في الكاميرون (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم الأحد بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الأحد بالسوق المحلية

استقرار أسعار السكر اليوم الأحد في الأسواق

بسعر يبدأ من 28 جنيهًا، تعرف على أسعار الأرز الأبيض اليوم الأحد بالسوق المحلي

المزيد

انفوجراف

ارتفاع أسعار 11 سلعة غذائية بعد زيادة التضخم السنوي لشهر أكتوبر 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة إمام المتقين علي بن أبي طالب (4 – 4)

"زي النهارده"، مولد الإمام موسى الكاظم، اشتُهر بالحلم والكرم ومات في السجن مسمومًا

أسماء سورة الحجرات والأحاديث الواردة في فضلها

المزيد
الجريدة الرسمية
ads