الأحد 10 نوفمبر 2024
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وكيل صحة قنا يجتمع بمديري المستشفيات ومُنسقي الطوارئ لبحث تقديم الخدمات العاجلة للمرضى (صور)

قنا,فيتو
قنا,فيتو

 اجتمع الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة بقنا ومديري المستشفيات العامة والمركزية والنوعية ومستشفى الأورام بقنا ومستشفى قفط التخصصي ومديري الطوارئ بتلك المستشفيات، وذلك لبحث سُبُل التعاون بين المستشفيات وتنسيق الخدمات الطبية المقدمة بتلك المستشفيات.

 حضر الاجتماع الدكتورة سمر عاطف وكيل المديرية والدكتور خالد الزمقان مدير عام الطب الوقائي، دكتورعبد الله حمدي مدير الطب العلاجي والدكتور أيمن السيد مدير الطوارئ والرعاية العاجلة والحرجة ومديري الإدارات الفنية المعنية بالمديرية وبولس بُقطُر مدير شئون العاملين بالمديرية.

 

حيث ناقش وكيل الوزارة السلبيات التي تم رصدها من خلال فرق الإشراف المختلفة حال مرورهم على المستشفيات ومناقشة الحلول المناسبة لتلافي تلك السلبيات.

 

حالات الحوادث والطوارئ داخل المستشفيات

 كما ناقش الاجتماع آلية التعامل مع حالات الحوادث والطوارئ داخل المستشفيات والتأكيد على سرعة التعامل والتبليغ عنها لإدارة الطوارئ بالمديرية عقِب العرض على المختص في المستشفيات حتى يتسنى اتخاذ القرار الأنسب في الحالة الصحية للمريض.

هذا وقد ناقش الاجتماع أعمال ميكنة القوى البشرية داخل المستشفيات والتسجيل على المنظومة الموحدة لذلك مع التأكيد على المراجعة الدقيقة للتسجيل ومراجعة تلك البيانات.

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