الخميس 07 نوفمبر 2024
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محافظات

الشطب على طبيبين وصيدلي في جولة تفقدية بقنا (صور)

وحدة صحية، فيتو
وحدة صحية، فيتو

 أجرى مسؤولو الوحدة المحلية لقرية البحري قمولا، التابعة لمركز نقادة، غرب محافظة قنا، جولة تفقدية على الوحدات الصحية لمتابعة سير العمل بها، وتم المرور على الوحدة الصحية بدنفيق وتم التشطيب على طبيب بشري.

 

العمل بالمصالح الحكومية بقنا

 كما تم المرور على الوحدة الصحية بحاجر دنفيق، وتم التشطيب على ٢ طبيب صيدلى وجارى المتابعة، وذلك بناءا على تعليمات الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، بمتابعة سير العمل بالمصالح الحكومية، وبتوجيهات حسين الزمقان رئيس المركز، وبمتابعة كارم سعد رئيس قرية البحري قمولا.

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الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا قنا محافظ قنا محافظة قنا مركز نقادة نقادة

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