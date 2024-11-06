إحالة تشكيل عصابي للجنايات بتهمة الشروع في قتل شاب وسرقته بحدائق القبة
أمرت نيابة حدائق القبة إحالة تشكيل عصابي متهم بالشروع في قتل شاب وسرقة هاتفه المحمول ومبالغ مالية، بمنطقة حدائق القبة الي محكمة الجنايات.
تلقى قسم شرطة حدائق القبة بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد بووجود مصاب بأحد الشوارع بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الاجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ .
وباجراء التحريات تبين قيام 3 متهمين باصابة شاب وسرقته، وعقب تقنين الاجراءات تم التوصل إلي المتهمين.
وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض علي 3 متهمين واعترفوا بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيقات.
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