استمرار فعاليات القوافل التعليمية بقنا (صور)

أكد هانى عنتر الصابر وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا استمرار فعاليات القوافل التعليمية لطلبة الشهادة الإعدادية والشهادة الثانوية العامة بجميع أقسامها بإدارتي قنا ونجع حمادى للتخفيف عن كاهل الأسر بمحافظة قنا ووفقًا لتوجيهات الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم.

وشهدت قاعات المحاضرات بالأكاديمية المهنية للمعلمين والنادى الاجتماعى وقاعة ادارة قنا التعليمية، إقبالًا كبيرًا من الطلبة والطالبات منذ انطلاق هذه الفعاليات صباح أمس الجمعة، بحضور الأستاذة سمية عبدالفتاح مدير عام الشئون التنفيذية والأستاذة وفاء رشاد مدير عام ادارة قنا التعليمية، والدكتور خالد عبد القادر وكيل الادارة والأستاذ أسامة قدوس مصطفى مدير إدارة العلاقات العامة بالمديرية والأستاذ محمد فرج الله مدير الأكاديمية المهنية فرع قنا.

كما شهدت القاعات المخصصة لاستقبال القوافل التعليمية بادارة نجع حمادى بمسرح مدرسة نجع حمادى الثانوية الزراعية العسكرية والمدرسة الثانوية الصناعية الميكانيكية العسكرية، وقاعة الاجتماعات بمدرسة الشهيدة ميار الإعدادية وقاعة نقابة المعلمين بنجع حمادى إقبالًا كبيرًا لليوم الثاني على التوالي بحضور الدكتور وائل النجمى مدير عام التعليم العام والدكتور عفت وزيرى مدير عام ادارة نجع حمادى التعليمية وعبدالرؤوف عبدالواحد وكيل الإدارة.

حيث أعرب الطلاب عن بالغ امتنانهم وتقديرهم لمحافظ قنا ووكيل وزارة التربية والتعليم على توفير مثل هذه الخدمات المتميزة والتى تعرفهم طريقة التعامل مع الامتحانات وتشجيعهم على الاستذكار الجيد والتفوق والنجاح.

وأضاف " عنتر" بدأت محاضرات القوافل التعليمية لطلاب الشهادة الإعدادية بشرح بمواد الدراسات الاجتماعية ومادة الرياضيات واللغة الإنجليزية بينما كانت محاضرات طلاب الصف الثالث الثانوي للغة العربية ومادة الأحياء والرياضيات والإحصاء والكيمياء والجغرافيا.

جدول المحاضرات للصف الثالث الإعدادى

وأشار وكيل الوزارة، إلى أنه تم نشر جدول المحاضرات للصف الثالث الإعدادي والصف الثالث الثانوى للعام بداية من بدء الفعاليات، كما ناشد جميع الطلاب بالالتزام بمواعيد الحضور لتحقيق أقصى استفادة من هذه الفعاليات.

و أكّد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا انطلاق هذه المبادرة حرصًا على تخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور، ودعم المستوى العلمي والتحصيلي للطلاب من خلال شرح المواد العلمية وتيسيرها بالتنسيق مع نخبة من أكفأ المعلمين بمختلف التخصصات وسط انتظام وحضور كثيف من الطلاب منذ انطلاق الفعاليات

يأتي ذلك وفقًا لبرتوكول التعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ووزارة الشباب والرياضة، وتحت رعاية الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا والدكتور حازم عمر نائب المحافظ.