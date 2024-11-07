جولة تفقدية لوكيل تعليم قنا على المدارس (صور)

أجرى هانى عنتر الصابر وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا جولة ميدانية لمدارس إدارة قنا التعليمية، لمتابعة انضباط وانتظام العملية التعليمية، والتأكيد على تطبيق لائحة الانضباط المدرسي وكثافات الفصول.

حيث حضر "وكيل الوزارة "طابور الصباح وتحية العلم بمدرسة المعنا الابتدائية الجديدة.

وأشاد بانضباط وانتظام طابور الصباح وحضور جميع العاملين بالمدرسة طابور الصباح وتحية العلم.

كما تفقد "عنتر" عددا من المدارس بإدارة قنا التعليمية ومنها مدرسة محمود بكرى الإعدادية المشتركة ومدرسة قنا الرسمية لغات.

المستوى العلمي للطلاب بقنا

تابع وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا الفصول الدراسية، وناقش الطلاب للوقوف على المستوى العلمي للطلاب، كما تابع حجرات الأنشطة والوسائط المتعددة.

مؤكدًا على ضرورة المتابعة الفنية المستمرة لإدارة المدرسة بالفصول الدراسية، واستمرار الحفاظ على النظافة العامة بالمدارس والفناء ودورات المياه وتعقيمها بشكل يومي حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب.

النصاب القانونى للحصص

وشدد"عنتر" على تطبيق القرارات الوزارية والاهتمام بكراسات الحصة والواجبات المدرسية والتقييمات الأسبوعية، وحصول المعلمين على النصاب القانونى للحصص

وضرورة مطابقة جدول الحصص بالواقع الفعلي داخل الفصول،وتابع الكثافات الطلابية، وعدم وجود عجز في أعداد المعلمين، وقاعات رياض الأطفال،وأطمأن على النظافة العامة بالمدارس والمعامل والحمامات والفناء.

كما حث " عنتر" الطلاب على الجد والاجتهاد منذ بداية العام الدراسي وحتى نهايته، من أجل النجاح والتفوق.