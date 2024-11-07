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ضبط مركز أشعة مقطعية وصيدلية بدون ترخيص في قنا

ضبط مركز أشعة مقطعية
ضبط مركز أشعة مقطعية وصيدلية بدون ترخيص في قنا

قامت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بمحافظة قنا بضبط مركز طبي به جهاز أشعة مقطعية وجهاز رسم عصب يُدار بدون ترخيص، ومخالف لاشتراطات الترخيص المنظمة بمركز أبوتشت، وذلك في إطار خطة مديرية الشئون الصحية بقنا في ضبط المخالفات الصحية والتأكد من تقديمها وفق القواعد القانونية الصحيحة.

الإجراءات القانونية حِيال الواقعة

وأوضح الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة بقنا أن الفريق قد قام بإتخاذ الإجراءات القانونية حِيال الواقعة وفقًا للقانون المنظم لتشغيل مراكز الأشعة.

وأضاف وكيل الوزارة إلي استكمال نشاط فريق إدارة العلاج الحر بالمديرية والذي ضم الدكتور مصطفي فؤاد مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية والدكتور محمد عماد أبو القاسم، الدكتور أحمد فؤاد، وبالتعاون مع هيئة الدواء المصرية في ضبط صيدلية تعمل بدون ترخيص داخل مركز  عيادات تخصصية، وقد قام الفريق بتحريز الصيدلية وعمل محضر مخالف للواقعة.

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