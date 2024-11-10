الشاعر الكبير محمد إبراهيم أبو سنة، مشوار طويل من العطاء الأدبي، وهذه آخر كلماته لـ"فيتو"

رحل عن عالمنا صباح اليوم الأحد الموافق 10 نوفمبر، الشاعر الكبير محمد إبراهيم أبو سنة عن عمر يناهز الـ 87 عامًا، والذي يعد من أبرز شعراء الستينات لإسهاماته الكبيرة في الحياة الأدبية.

ولد أبو سنة في مركز الصف بمحافظة الجيزة عام 1937م، وحصل على ليسانس كلية الدراسات العربية في جامعة الأزهر سنة 1964، وخاض رحلة طويلة في مجالي الأدب والشعر، فبدأ بديوانه الأول قلبي وغازلة الثوب الأزرق سنة 1965، والتي استغرقت ما يزيد على خمسة وخمسين عامًا من تجربة الشعر، الملآن بالحس، وبمفردات الوجود والحياة في عوالمها، لشاعر قنع بالفطرة الجمالية، واقتنع بشعور الانتماء المطبوع بالحيْرة والغربة في عالمٍ يراه فاسدًأ ولا سبيل إلى محاربته بغير الشعر.

فجاء شعره بنظرة جمالية حزينة مستغرقة، لا يفسد صفاءها الشعري ما يدور حولنا من فسادٍ وقبح، تحرك شعره بين واقعٍ معيشي يرفضه ولا يملك تغييره، ومحتملٍ يبتغيه، ويقيمه في القصيدة، فجاء صوته مميزًا في شعراء الستينيات، وأطلت من القيم الجمالية المنثورة في شعره قيمٌ وطنية وأخلاقية رفيعة.

وظل لشعره حضورٌ خاص يمسّ الوجدان مباشرة وهذا سر خصوصيته في التجربة الشعرية المعاصرة وما تفصح عنه أعماله: حديقة الشتاء 1969، الصراخ في الآبار القديمة 1973، البحر موعدنا 1982، رقصات نيلية 1993، أغاني الماء 2002 ورماد الأسئلة الخضراء، وورد الفصول الأخيرة، وشجر الكلام.

وداع محمد إبراهيم أبو سنة لـ فيتو

وكانت أخر لقاء لأبو سنة مع “فيتو” بعد تتويج الشاعر الكبير بجائزة النيل لهذا العام 2024 في فرع الأدب، فقال إنه كان يتوقع الفوز بجائزة النيل وذلك لما قدمه من تاريخ كبير في الكتابة والإبداع، هذا بالإضافة إلى عدد الكتب الكثيرة التي طرحها طوال مشواره الأدبي.

وأكد الشاعر أنه يعتقد أنه مستحق لهذه الجائزة، فقال: “أعتقد أنه من حقي أن أنتظر أن أحصد جائزة بهذا الشكل”.

وأوضح أبو سنة أنه عندما علم بفوزه للجائزة غمره شعور بالفرحة والراحة وكذلك الأمل، حيث أكدت هذه الجائزة له أن من يفعل شيئًا طيبًا لابد أن ينال جزاءه.

أعمال أبو سنة الأدبية

وللشاعر محمد إبراهيم أبو سنة العديد من الدواوين، مثل: “قلبي وغازلة الثوب الأزرق”، و"حديقة الشتاء"، و"الصراخ فى الآبار القديمة"، و"أجراس المساء"، و"تأملات فى المدن الحجرية"، و"البحر موعدنا"، و"مرايا النهار البعيدة"، و"رماد الأسئلة الخضراء"، و"رقصات نيلية"، و"شجر الكلام"، و"أغانى الماء"، فضلًا عن أعمال فى المسرح الشعرى، والدراسات النقدية.

وقدم أبو سنة برامج إذاعية للتعريف بالشعر والشعراء استضاف خلالها عددًا كبيرًا من الشعراء والنقاد، منها: "ألوان من الشعر" وفيه يقدم مختارات متميزة من الشعر، و"حديقة الأوراق" ويدرس من خلاله النصوص الأدبية ويحللها تحليلًا فنيًّا.

وحصل على عدة جوائز منها: جائزة الدولة التشجيعية فى الشعر، وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى عام 1984، وجائزة كفافيس 1990، وجائزة الدولة للتفوق عام 2001، جائزة أحمد شوقي الدولية للإبداع الشعري، وجائزة النيل في الأدب.