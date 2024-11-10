تنفيذ 3 حالات إيقاف أعمال بناء مخالف في قنا (صور)

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا برئاسة محمد عبدالحفيظ بتنفيذ ٣ حالات إيقاف أعمال بقطاع المساكن عبارة عن فك أخشاب أعمدة دور رابع علوي بمساحة ١٥٠ مترا بتقسيم المهندسين، حيث تم فك أخشاب صب سقف دور أول علوي بمساحة ١٤٤ مترا بتقسيم الزراعيين، وفك أخشاب أعمدة دور أرضي بمساحة ١٥٠ مترا بتقسيم المهندسين، وتم مصادرة ٣ أطنان أسمنت.

منع انتشار العشوائيات بقنا

وأوضح رئيس المركز، أن الوحدة المحلية تواصل جهودها لتنفيذ قرارات الإزالة أى تعديات مخالفة، وتنفيذ تعليمات وتوجيهات الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا بالتصدي لكافة حالات التعدي والبناء بدون ترخيص ومنع انتشار العشوائيات.



وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، بمواصلة شن الحملات والتصدي لكافة أشكال التعدي والبناء بدون ترخيص وإزالتها على الفور تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعدم التهاون أو التفريط في حق الشعب، وتعليمات سيد تمساح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا.