الأحد 10 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تنفيذ 3 حالات إيقاف أعمال بناء مخالف في قنا (صور)

تنفيذ 3 حالات إيقاف
تنفيذ 3 حالات إيقاف أعمال بناء مخالف في قنا، فيتو

 قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا برئاسة محمد عبدالحفيظ بتنفيذ ٣ حالات إيقاف أعمال بقطاع المساكن عبارة عن فك أخشاب أعمدة دور رابع علوي بمساحة ١٥٠ مترا بتقسيم المهندسين، حيث تم فك أخشاب صب سقف دور أول علوي بمساحة ١٤٤ مترا بتقسيم الزراعيين، وفك أخشاب أعمدة دور أرضي بمساحة ١٥٠ مترا بتقسيم المهندسين، وتم مصادرة ٣ أطنان أسمنت.

منع انتشار العشوائيات بقنا
 وأوضح رئيس المركز، أن الوحدة المحلية تواصل جهودها لتنفيذ قرارات الإزالة أى تعديات مخالفة، وتنفيذ تعليمات وتوجيهات الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا بالتصدي لكافة حالات التعدي والبناء بدون ترخيص ومنع انتشار العشوائيات.


وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، بمواصلة شن الحملات والتصدي لكافة أشكال التعدي والبناء بدون ترخيص  وإزالتها على الفور تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعدم التهاون أو التفريط في حق الشعب، وتعليمات سيد تمساح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قنا محافظ قنا مدينة قنا

مواد متعلقة

إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم مروع فى قنا (صور)

تنفيذ حالتي إيقاف أعمال بناء مخالف في قنا

إيقاف أعمال مبنى مخالف في قنا

جولة تفقدية لوكيل تعليم قنا على المدارس (صور)

الأكثر قراءة

البحوث الفلكية يفجّر مفاجأة حول الخبير الهولندي وتوقعاته بتعرض مصر لزلزال مدمر

«القاهرة السينمائي» يعطي قبلة الحياة لـ 10 أفلام من أجمل كلاسيكيات الفن المصري (فيديوجراف)

حقيقة مفاوضات بيرسي تاو مع الزمالك

مقطع مرعب، قطار يدهس فتاة وتخرج من تحت عجلاته بخدش بسيط (فيديو)

وفاة الدكتور عبد الوهاب عبد الحافظ رئيس مجمع اللغة العربية

موعد مباراتي مصر أمام كاب فيردي وبوتسوانا في تصفيات أمم أفريقيا

خطوة واحدة تفصل محمد صلاح عن رقم واين روني الاستثنائي

موقف الأهلي والزمالك، ترتيب الدوري المصري قبل فترة التوقف الدولي

منوعات

المزيد

استبدال نافورة تريفي الشهيرة في روما بحوض تمنيات

12 ضحية وفقدان العشرات بانهيار أرضي في الكاميرون (فيديو)

إخلاء قرية مهددة بانهيار أرضي ضخم بسويسرا

تبادلا الطعنات وإطلاق الرصاص، نهاية مأساوية لزوجين أمريكيين

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم الأحد في الأسواق

بسعر يبدأ من 28 جنيهًا، تعرف على أسعار الأرز الأبيض اليوم الأحد بالسوق المحلي

سعر كيلو النحاس الأحمر بالسوق المحلية اليوم السبت 9/11/2024

سعر طن القصدير اليوم السبت في البورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات منتخب الناشئين في تصفيات شمال إفريقيا بالمغرب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

"زي النهارده"، مولد الإمام موسى الكاظم، اشتُهر بالحلم والكرم ومات في السجن مسمومًا

أسماء سورة الحجرات والأحاديث الواردة في فضلها

التباهي بالمال والولد، تفسير الشعراوي للآية 34 من سورة الكهف (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads