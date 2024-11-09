تنفيذ حالتي إيقاف أعمال بناء مخالف في قنا

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا برئاسة كل من: محمد عبدالحفيظ، محمد عز نائبي رئيس المدينة، بتنفيذ حالتي إيقاف أعمال بقطاع السيد عبدالرحيم شمال بمساحة ١٢٠ مترا، فك أخشاب دور أول علوي، وقطاع المساكن بمساحة ١٥٠ مترا، وتمت مصادرة مواد البناء.

منع انتشار العشوائيات بقنا

وأوضح رئيس المركز، أن الوحدة المحلية تواصل جهودها لتنفيذ قرارات الإزالة وأي تعديات مخالفة، وتنفيذ تعليمات وتوجيهات الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، بالتصدي لكافة حالات التعدي والبناء بدون ترخيص ومنع انتشار العشوائيات.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، بمواصلة شن الحملات والتصدي لكافة أشكال التعدي والبناء بدون ترخيص، وإزالتها على الفور تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بعدم التهاون أو التفريط في حق الشعب، وتعليمات سيد تمساح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا.