تجديد حبس عاطل لاتهامه بحيازة كيلو جرام من مخدر الإستروكس في السلام
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام تجديد حبس عاطل، لاتهامه بحيازة كيلو جرام من مخدر الإستروكس بمدينة السلام، 15 يوما على ذمة التحقيق.
كان مدير أمن القاهرة تلقى إخطارًا يفيد بتمكن رجال المباحث من ضبط عاطل بدائرة قسم شرطة السلام ثاني لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى ترويج الإستروكس المخدر.
وبضبط المتهم عثر بحوزته على كيلو جرام من مخدر الاستروكس وبندقية خرطوش.
وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار والسلاح الناري بقصد الدفاع عن تجارته الغير مشروعة.
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