حملات مرورية مفاجئة على المخابز بقرى ميت غمر في الدقهلية (صور)

شنت الأجهزة التنفيذية برئاسة ميت غمر بمحافظة الدقهلية حملات مكثفة استهدفت المرور المفاجئ علي المخابز بدائرة الوحدة المحلية لقرية هلا بالإشتراك مع مكتب تموين صهرجت الكبري وتحرير محاضر بالمخالفات.

حملات علي المخابز بقري ميت غمر

وتأتي الحملات بناءا على توجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بمتابعه المخابز والاطمئنان على جودة رغيف الخبز المدعم والوزن والجودة والصلاحية والتأكد من حصول المواطن على الدعم بسهولة ويسر وكذلك فحص ماكينات الصرف.

المرور الميداني علي المخابز بقرية هلا

وتابع اللواء أنور عثمان رئيس مركز ومدينة ميت غمر مع فريق العمل التنفيذي، بإشراف من عبدالفتاح شحاتة نائب رئيس مركز ومدينة ميت غمر، وبحضور شادية ذكي رئيس الوحدة المحلية بهلا، وشيماء احمد مكتب تموين صهرجت الكبري، المرور الميداني علي المخابز بقرية هلا، ومراجعة المواصفات القياسية والوزن لإنتاج رغيف الخبز بالتنسيق مع إدارة التموين.

نتائج الحملة علي المخابز بهلا

وأسفرت الحملة عن تحرير محاضر نقص وزن للرغيف ومحاضر عدم مطابقة للمواصفات، وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال ذلك.

تكثيف الإجراءات اللازمة لتشديد الرقابة

وأكد رئيس ميت غمر على تكثيف الإجراءات اللازمة لتشديد الرقابة والمتابعة الميدانية بالمدينة والقري التابعة وبتكثيف الرقابة على المخابز لضبط المتلاعبين بالدعم والتأكيد على التزام المخابز بإنتاج الخبز مطابقا للمواصفات المحددة.