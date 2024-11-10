الأحد 10 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

حملات مرورية مفاجئة على المخابز بقرى ميت غمر في الدقهلية (صور)

حملات علي المخابز،
حملات علي المخابز، فيتو

شنت الأجهزة التنفيذية برئاسة ميت غمر بمحافظة الدقهلية حملات مكثفة استهدفت المرور المفاجئ علي المخابز بدائرة الوحدة المحلية لقرية هلا بالإشتراك مع مكتب تموين صهرجت الكبري وتحرير محاضر بالمخالفات.

حملات علي المخابز بقري ميت غمر
وتأتي الحملات بناءا على توجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بمتابعه المخابز والاطمئنان على جودة رغيف الخبز المدعم والوزن والجودة والصلاحية والتأكد من حصول المواطن على الدعم بسهولة ويسر وكذلك فحص ماكينات الصرف.

المرور الميداني علي المخابز بقرية هلا

وتابع اللواء أنور عثمان رئيس مركز ومدينة ميت غمر مع فريق العمل التنفيذي، بإشراف من عبدالفتاح شحاتة نائب رئيس مركز ومدينة ميت غمر، وبحضور شادية ذكي رئيس الوحدة المحلية بهلا، وشيماء احمد مكتب تموين صهرجت الكبري،  المرور الميداني علي المخابز بقرية هلا، ومراجعة المواصفات القياسية والوزن لإنتاج رغيف الخبز بالتنسيق مع إدارة التموين.

نتائج الحملة علي المخابز بهلا 

وأسفرت الحملة عن تحرير  محاضر نقص وزن للرغيف ومحاضر  عدم مطابقة للمواصفات، وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال ذلك.

تكثيف الإجراءات اللازمة لتشديد الرقابة

وأكد رئيس ميت غمر على تكثيف الإجراءات اللازمة لتشديد الرقابة والمتابعة الميدانية بالمدينة والقري التابعة وبتكثيف الرقابة على المخابز لضبط المتلاعبين بالدعم والتأكيد على التزام المخابز بإنتاج الخبز  مطابقا للمواصفات المحددة.

نزلت لـ 10 جنيهات للكيلو بالأسواق، جولة بحقول الطماطم في الدقهلية (فيديو وصور)

الاستثمار السياحي بجمصة وتطوير شاطئها، تفاصيل لقاء مدبولي ومحافظ الدقهلية

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

اتخاذ كافة الاجراءات الاجراءات القانونية الرقابة على المخابز اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية المواصفات القياسية حملات علي المخابز رئيس مركز ومدينة ميت غمر كافة الإجراءات القانونية ميت غمر مكتب تموين

مواد متعلقة

تموين الفيوم يحرر 513 مخالفة في حملات تموينية مكثفة خلال أسبوع

حملات مكثفة لإزالة الإشغالات عن حرم الطريق بالقنطرة غرب الإسماعيلية (صور)

محافظ المنيا: ضبط 110 مخالفات تموينية خلال حملات تفتيشية

تحرير 3710 محاضر خلال حملات علي المخابز والأسواق بالبحيرة

الأكثر قراءة

البحوث الفلكية يفجّر مفاجأة حول الخبير الهولندي وتوقعاته بتعرض مصر لزلزال مدمر

«القاهرة السينمائي» يعطي قبلة الحياة لـ 10 أفلام من أجمل كلاسيكيات الفن المصري (فيديوجراف)

حقيقة مفاوضات بيرسي تاو مع الزمالك

مقطع مرعب، قطار يدهس فتاة وتخرج من تحت عجلاته بخدش بسيط (فيديو)

وفاة الدكتور عبد الوهاب عبد الحافظ رئيس مجمع اللغة العربية

موعد مباراتي مصر أمام كاب فيردي وبوتسوانا في تصفيات أمم أفريقيا

موقف الأهلي والزمالك، ترتيب الدوري المصري قبل فترة التوقف الدولي

خطوة واحدة تفصل محمد صلاح عن رقم واين روني الاستثنائي

منوعات

المزيد

12 ضحية وفقدان العشرات بانهيار أرضي في الكاميرون (فيديو)

إخلاء قرية مهددة بانهيار أرضي ضخم بسويسرا

تبادلا الطعنات وإطلاق الرصاص، نهاية مأساوية لزوجين أمريكيين

امرأة تنتصر على شركة فصلتها خلال وقت كورونا

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم الأحد في الأسواق

بسعر يبدأ من 28 جنيهًا، تعرف على أسعار الأرز الأبيض اليوم الأحد بالسوق المحلي

سعر كيلو النحاس الأحمر بالسوق المحلية اليوم السبت 9/11/2024

سعر طن القصدير اليوم السبت في البورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

«القاهرة السينمائي» يعطي قبلة الحياة لـ 10 أفلام من أجمل كلاسيكيات الفن المصري (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

"زي النهارده"، مولد الإمام موسى الكاظم، اشتُهر بالحلم والكرم ومات في السجن مسمومًا

أسماء سورة الحجرات والأحاديث الواردة في فضلها

التباهي بالمال والولد، تفسير الشعراوي للآية 34 من سورة الكهف (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads