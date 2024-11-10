أمين عام اتحاد المهن الطبية يوضح تفاصيل مقترح صرف المعاشات شهريا

بدلا من كل 3 أشهر..

أعلن الدكتور محمد علاء أمين عام اتحاد المهن الطبية الذي يضم نقابات ( الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة)، أنه تقدم لمجلس الاتحاد بمقترح حول صرف معاشات الأعضاء وأسرهم شهريا بدلا من كل ثلاثة أشهر، موضحا أن المقترح يشمل تطبيق القرار بدءا من يناير المقبل تيسيرا على الأعضاء مستحقي المعاش.

اتحاد المهن الطبية يوضح تفاصيل مقترح صرف المعاشات شهريا بدلا من كل 3 أشهر

وأكد أمين عام الاتحاد أن المقترح سيتم إدراجه ضمن أعمال الجلسة المقبلة لمجلس اتحاد المهن الطبية والتي من المقرر عقدها يوم الثلاثاء المقبل، موضحا أنه في حال الموافقة النهائية من مجلس الاتحاد سيتم صرف المعاش بحد أقصى يوم 10 في الشهر، على أن تكون قيمة المعاش شهريا 1500 جنية.

وأوضح أنه بلغ عدد الأعضاء المستحقين للمعاش من النقابات الأربع وأسرهم حوالى 121688 عضوًا، فيما بلغ إجمالى قيمة المعاش حوالى 520 مليون جنيه، ويحول المعاش على حسابات الأعضاء بأحد البنوك المعتمدة لدى الاتحاد ( مصر – الأهلى – الأسكندرية ) على أن يقوم العضو الأساسى بتحديث بياناته كل أربعة أعوام، بينما يقوم أسر الأعضاء بتحديث بياناتهم كل عامين.