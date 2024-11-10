الأحد 10 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

بدلا من كل 3 أشهر..

أمين عام اتحاد المهن الطبية يوضح تفاصيل مقترح صرف المعاشات شهريا

الدكتور محمد علاء
الدكتور محمد علاء أمين عام اتحاد المهن الطبية
ads

أعلن الدكتور محمد علاء أمين عام اتحاد المهن الطبية الذي يضم نقابات ( الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة)، أنه تقدم لمجلس الاتحاد بمقترح حول صرف معاشات الأعضاء وأسرهم شهريا بدلا من كل ثلاثة أشهر،  موضحا أن المقترح يشمل تطبيق القرار بدءا من يناير المقبل تيسيرا على الأعضاء مستحقي المعاش.

 اتحاد المهن الطبية يوضح تفاصيل مقترح صرف المعاشات شهريا بدلا من كل 3 أشهر 

وأكد أمين عام الاتحاد أن المقترح سيتم إدراجه ضمن أعمال الجلسة المقبلة لمجلس اتحاد المهن الطبية والتي من المقرر عقدها يوم الثلاثاء المقبل،  موضحا أنه في حال الموافقة النهائية من مجلس الاتحاد سيتم صرف المعاش بحد أقصى يوم 10 في الشهر، على أن تكون قيمة المعاش شهريا 1500 جنية.

 وأوضح أنه بلغ عدد الأعضاء المستحقين للمعاش من النقابات الأربع وأسرهم حوالى 121688 عضوًا، فيما بلغ إجمالى قيمة المعاش حوالى 520 مليون جنيه، ويحول المعاش على حسابات الأعضاء بأحد البنوك المعتمدة لدى الاتحاد ( مصر – الأهلى – الأسكندرية ) على أن يقوم العضو الأساسى بتحديث بياناته كل أربعة أعوام، بينما يقوم أسر الأعضاء بتحديث بياناتهم كل عامين.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

اتحاد المهن الطبية الأطباء البشريين الأطباء البيطريين المهن الطبية مجلس اتحاد المهن الطبية

مواد متعلقة

اتحاد المهن الطبية يعلن موعد صرف معاشات نوفمبر

أسعار الذهب والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم (إنفوجراف)

معلومات الوزراء يكشف توقعات درجات الحرارة اليوم (إنفوجراف)

بيان عاجل من نقابة المهندسين بشأن أعمال تجديد ميدان فيكتور عمانويل بالإسكندرية

تعرف على تصريحات مديرة صندوق النقد الدولي عن مصر (إنفوجراف)

معلومات الوزراء يرصد تفاصيل إطلاق أول أكاديمية تصدير في الشرق الأوسط

الأكثر قراءة

البحوث الفلكية يفجّر مفاجأة حول الخبير الهولندي وتوقعاته بتعرض مصر لزلزال مدمر

«القاهرة السينمائي» يعطي قبلة الحياة لـ 10 أفلام من أجمل كلاسيكيات الفن المصري (فيديوجراف)

حقيقة مفاوضات بيرسي تاو مع الزمالك

مقطع مرعب، قطار يدهس فتاة وتخرج من تحت عجلاته بخدش بسيط (فيديو)

وفاة الدكتور عبد الوهاب عبد الحافظ رئيس مجمع اللغة العربية

موعد مباراتي مصر أمام كاب فيردي وبوتسوانا في تصفيات أمم أفريقيا

موقف الأهلي والزمالك، ترتيب الدوري المصري قبل فترة التوقف الدولي

خطوة واحدة تفصل محمد صلاح عن رقم واين روني الاستثنائي

منوعات

المزيد

استبدال نافورة تريفي الشهيرة في روما بحوض تمنيات

12 ضحية وفقدان العشرات بانهيار أرضي في الكاميرون (فيديو)

إخلاء قرية مهددة بانهيار أرضي ضخم بسويسرا

تبادلا الطعنات وإطلاق الرصاص، نهاية مأساوية لزوجين أمريكيين

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم الأحد في الأسواق

بسعر يبدأ من 28 جنيهًا، تعرف على أسعار الأرز الأبيض اليوم الأحد بالسوق المحلي

سعر كيلو النحاس الأحمر بالسوق المحلية اليوم السبت 9/11/2024

سعر طن القصدير اليوم السبت في البورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات منتخب الناشئين في تصفيات شمال إفريقيا بالمغرب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

"زي النهارده"، مولد الإمام موسى الكاظم، اشتُهر بالحلم والكرم ومات في السجن مسمومًا

أسماء سورة الحجرات والأحاديث الواردة في فضلها

التباهي بالمال والولد، تفسير الشعراوي للآية 34 من سورة الكهف (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads